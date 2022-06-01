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台股5月大震盪！勞動基金證實 逾200億元逢低承接
台股5月大震盪，跌破二年線。勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日證實，勞動基金委外代操部分，已於5月撥款170億元；自營部位亦買超數十億元。換言之，勞動基金在5月逾200億元逢低進場買台股。劉麗茹強調，這是長期投資買點。
她表示，勞動基金看好個股都是全球性、有前景、且為產業龍頭。
劉麗茹表示，勞動基金委外代操5月分撥款170億元。其中，相對報酬50億元是於台股指數1萬5600點時撥款，絕對報酬120億元於台股指數1萬5900點時撥款。
就她的了解，相對報酬50億元，已約有九成進場承接；絕對報酬120億元部分，持股水位約五成，之後伺機進場。
之後，勞動基金手上仍有320億元可進場布局台股，包括相對報酬200億元、絕對報酬120億元。
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