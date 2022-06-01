台股跌132點收16,675點 鴻海華新勁揚、航運止跌回溫

今（1）日台股開盤下跌88.86點，盤中一度跌幅收斂觸及平盤，接著再次回落在16,705點之下震盪，法人表示，今日跌幅視作昨日尾盤上漲後的修正，對台股來說是好事，加上端午連假在即，預期在連假之前台股持續在季線之下整理，端午連假後有望上攻。大盤終場收16,675.09點，下跌132.68點，成交量2,528.5億元。台積電（2330）終場下跌11元，收盤價549元。

今日台股集中市場與櫃買市場表現兩極，台股持續在平盤之下震盪，盤中一度摸到平盤又再次走疲，櫃買市場則一開盤就上攻，終場漲幅在1%以上，不過大盤仍有鴻家軍和華新（1605）集團股強勢表現，航運族群今日也有些許回溫，唯台積電走勢疲弱，撐盤力道不足。

權值股部分有鴻家軍經過昨日股東會後強勢表態，鴻海（2317）股價在盤中衝上115.5元高價，終場拉回收114.5元，相關集團股如天鈺（4961）一度亮燈漲停，終場回落，漲幅8.1%，台揚（2314），鴻準（2354），榮創（3437），群創（3481）等股，漲幅則在2%之上。

華新集團則有華新帶頭強漲，今日成交量達21.6萬張居上市公司之冠，盤中股價再次創新高，達49.85元，後續回落，終場收48.5元。集團股部分，佳邦（6284）勁揚5.4%，彩晶（6116）、精成科（6191）也上漲3～4%。

航運族群今日止跌回升，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）則小幅收漲1～2%。法人表示，近期航運股量縮壓抑股價表現，操作上需注意盤中當沖客對股價的影響，宜降低持股部位。

新光投信董事長劉坤錫表示，今日台股表現隨著歐美股市小幅拉回，加上昨日漲多，市場需要時間沉澱，預期端午連假後仍有跌深反彈的機會，若美股未出現強勁走勢，則台股可能會持續震盪。操作方面，建議短線上可聚焦科技股，並留意具有股東會行情和高殖利率題材的類股。