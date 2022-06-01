需求風險衝擊鋼價表現 亞系外資調降中鋼評等及目標價

中鋼（2002）6月盤價平均調降2.1%，亞系外資最新報告認為，全球需求風險將對鋼價造成壓力，加上原物料包括鐵礦和焦煤價格飆漲，及高庫存水準的情況，鋼價恐怕很難再回到過去的高點，決定調降中鋼評等及目標價，由原先的買進調降至中立的持有評等，目標價由46元調降至32元。

亞系外資表示，中國大陸在房地產市場惡化，加上基礎設施成長有限下，鋼市需求疲軟，另外，能源成本上升及地緣政治緊張，則對歐洲的需求造成抑制；需求問題對全球鋼價造成壓力，受到中國大陸及歐洲需求風險的影響，多數地區鋼鐵價格5月出現下跌；歐洲、中國大陸、美國熱軋鋼板基準價格分別月減16%、9%、4%。

亞系外資認為，全球鋼市恐將受到中國大陸需求疲軟的影響，雖然大陸市場需求可能在下半年受惠於穩定經濟刺激措施出現反彈，但在高庫存水準，加上惡化的外部環境，預估鋼價不太可能回到先前的高點。

亞系外資表示，中鋼6月的鋼鐵產品價格下調，是自今年2月以來首次下調，顯現出需求前景不佳的情況；亞系外資決定調降中鋼評等至持有，目標價由46元大幅調降至32元，降幅達30%。

中鋼今（1）日以34.4元開出，下跌0.25元，一度下滑至34.15元，盤中跌幅逾1%。