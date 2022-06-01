近十年台股下半年上漲機率高 法人曝操作要點

統計台股2012年以來的表現，下半年各季上漲機率高，近十年來第3季、第4季上漲機率分別達6成、8成，台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，下半年反彈行情可期，建議逢低分批布局，掌握後市漲升行情，至於第2季前台股仍以震盪格局為主，建議採區間來回操作。

沈建宏說，台股此波從高點18,619點最低修正至15,616點，波段大跌3,000點，但美國4月通膨走降，激勵美股大反彈，台股順勢展開大反攻；展望後市，預估台股今年股息殖利率達3~4%，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，及技術面打出堅強底部，具有極佳的「CP值」，下半年反彈行情可期。

沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄烏戰爭歹戲拖棚、FED超級鷹派、疫情再起、中國大陸升高封管致使科技產品需求下滑等，衝擊加權指數一度跌破16,000點關卡；但就技術面而言，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈，不過，反彈後，在眾多利空變數仍在下，預期第2季前台股仍以震盪格局為主，建議採區間來回操作。

沈建宏指出，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；在企業營運表現方面，由於中國大陸堅持清零，即使官方調整產業管控措施(例如白名單)，及官方介入解決運輸問題，但預估全面復工最快也要6月以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。

在類股操作上，沈建宏認為，金融及傳產高股息(如貨櫃)，及經濟解封(如航空、航太、零售等)將是短線避風港；科技股大幅修正過後，吸引力浮現，看好伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群。