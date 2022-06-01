太空衛星商機引爆 第一金投信6月27日帶你搶先機

鴻海董事長劉揚偉在今(2022)年股東大會上首度揭露，進軍低軌道衛星領域，而且不僅鎖定地面接收站，他說：「明年可能看到鴻海製造的衛星飛在天空上」。第一金投信太空衛星ETF擬任經理人牟宗堯表示，在俄烏戰爭低軌道衛星扮演奇兵，粉碎各界看衰的言論，同時宣告新太空時代的降臨，加上在「政府＋大型企業」的合作模式下，預見未來十年，相關供應鏈及應用服務的產值成長曲線將非常驚人。

美中及科技巨頭探索太空的腳步，沒有因為新冠疫情的肆虐放慢，反而加快，從2020年下半年疫情蔓延時，美中兩強的競爭，從地球打到外太空，相繼成功登陸火星進行探索；太空旅行商業化的進程更是令人興奮，亞馬遜辦人貝佐斯搭乘自家公司藍色起源的太空船，完成首次載人太空飛行並安全返航，為民營太空旅業創多項世界紀錄。馬斯克的SpaceX不落人後，9月載著4名平民送上外太空玩3天，幾年後我們不是「出國」而是「出地球」玩。

不過，當前最受市場矚目的太空商機是低軌道衛星。牟宗堯指出，衛星通訊服務可以做到全球無死角，可與5G和光纖網路相輔相成，滿足約37億無網路設備的人，但礙於技術極為困難，佈局衛星成本極高，SpaceX的星鏈計畫，要在三年內實現商業化，不少人認為是痴人說夢話。

馬斯克讓世人再次見識他科技狂人的利害，從2019年第一次升空佈建低軌道衛星開始，到5月底，發射任務已超過60次、約2600顆低軌道衛星，預計年底將有3400顆。而用戶數在今年也大幅成長，已有超過40萬用戶，較一年前的7萬人，狂增4.71倍。

牟宗堯表示，太空商機的首部曲將由低軌道衛星打頭陣，若以美國衛星工業協會之估計，到2029年在軌的商業衛星數量將超過10萬個，以當前近5千個的數量，代表未來8年將大增19倍，包含衛星製造、服務、地面設備、衛星發射、訊號地面接收站五大部分，年度產值就上看3,000億美元。

其實人造衛星應用範疇十分廣泛，如情報蒐集、預測天氣、全球定位、環境進行監測，以及作為電視、電話、廣播、網際網路的中繼通信站等，因此可以想見，一旦低軌道衛星再為通訊科技帶來新變革，對人類生活及商業模式將帶來巨大的改變。

太空商機不是夢，已近在咫尺，第一金投信領先同業，將於6月27日發行太空衛星ETF基金，以追蹤Solactive太空衛星指數，集中火力布局當前成長性最高的低軌道衛星設備與通訊服務的商機。若你上次錯過電動車的爆發，這次切莫錯過太空衛星的好機會。