美系外資大砍ABF載板3雄目標價 南電應聲重挫逾5%

外資對ABF載板3雄看法不同調，日前一家美系外資喊買ABF載板，重申買進評等，另一家美系外資最新報告卻是調降南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）至中立，且大砍目標價，分別下修至420元、180元、240元，調降幅度以景碩40%最高；三家公司今（1）日同步重挫，南電盤中跌幅逾半根停板最重，景碩、欣興也大跌逾4%。

美系外資認為，受到PC、伺服器需求降溫的影響，ABF載板漲價趨勢恐將結束，目前雖然還沒有砍單的情況，但預估ABF載板今年缺口將萎縮，預估將下滑至不到10%，較去年的19%低；美系外資預估，ABF載板2022~2025年供需缺口將降至5~7%。

美系外資表示，考量產業後市，調降南電、景碩、欣興評等至中立，目標價也是調降，欣興目標價從370元降至240元，降幅35%；南電目標價由670元調降至420元，降幅37%；景碩目標價從300元調降至180元，降幅40%。

台股今日開低，ABF載板3雄股價也是重挫走勢，南電以387元開低，股價一度下滑至372元，盤中跌幅5.32%，大跌逾半根停板；景碩以170元開低走低，一度下滑至165.5元，盤中跌幅4.85%；欣興以210元開低，一度下滑至206元，盤中跌幅4.17%。