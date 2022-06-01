拉貨在即 法人上調PA大廠穩懋評等至買進
穩懋（3105）雖第2季雖受中國大陸手機市場景氣欠佳影響而缺乏業績動能，不過，近期中國大陸防疫管制動作已見鬆綁，預估有助於當地買氣逐漸回溫，預估cellular、Wi-Fi產品線下半年旺季效應可期，第2季即為今年業績低點下，法人機構將穩懋投資建議由區間操作上調至買進。
法人機構表示，由於中國大陸手機品牌廠需求降溫，穩懋4月營收減少至18.01億元，月減2.56%。由於cellular、Wi-Fi產品線接單狀況改善有限，預估5~6月仍缺乏業績動能，第2季營收展望不及第1季，預估全季稅後淨利減少至4億元，季減54%，第2季應為今年獲利低點。
不過，近期中國大陸防疫管制動作已見鬆綁跡象，預估有助於當地買氣逐漸回溫，此外，隨著新款智慧手機陸續上市，下半年整體手機產業景氣有機會受惠於新機鋪貨需求，預估cellular、Wi-Fi產品線旺季效應可期。
此外，infrastructure、VCSEL產品線今年的營收展望均佳，原因在於各地電信業者在疫情改善後已重啟基礎建設腳步、預估美國消費性電子廠提高ToF鏡頭搭載率，預估2022年infrastructure產品線的營收年成長近三成，其他項產品線的營收也有11%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言