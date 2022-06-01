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拉貨在即 法人上調PA大廠穩懋評等至買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

穩懋（3105）雖第2季雖受中國大陸手機市場景氣欠佳影響而缺乏業績動能，不過，近期中國大陸防疫管制動作已見鬆綁，預估有助於當地買氣逐漸回溫，預估cellular、Wi-Fi產品線下半年旺季效應可期，第2季即為今年業績低點下，法人機構將穩懋投資建議由區間操作上調至買進。

法人機構表示，由於中國大陸手機品牌廠需求降溫，穩懋4月營收減少至18.01億元，月減2.56%。由於cellular、Wi-Fi產品線接單狀況改善有限，預估5~6月仍缺乏業績動能，第2季營收展望不及第1季，預估全季稅後淨利減少至4億元，季減54%，第2季應為今年獲利低點。

不過，近期中國大陸防疫管制動作已見鬆綁跡象，預估有助於當地買氣逐漸回溫，此外，隨著新款智慧手機陸續上市，下半年整體手機產業景氣有機會受惠於新機鋪貨需求，預估cellular、Wi-Fi產品線旺季效應可期。

此外，infrastructure、VCSEL產品線今年的營收展望均佳，原因在於各地電信業者在疫情改善後已重啟基礎建設腳步、預估美國消費性電子廠提高ToF鏡頭搭載率，預估2022年infrastructure產品線的營收年成長近三成，其他項產品線的營收也有11%。

營收 智慧手機

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