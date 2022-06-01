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虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

早盤集中、櫃買市場走勢大不同 法人：資金流向小型股

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

今（1）日台股早盤受台積電（2330）開低影響，大盤受壓走低，盤中跌幅逐漸收斂，法人表示，今早跌幅可視為昨日尾盤飆漲後的修正，對台股來說是的現象，看好今日台股仍然有強勢表現。

此外，集中市場今日走勢與櫃買市場大相逕庭，法人表示，由於權值股漲勢逐漸穩定，資金流向上漲空間大的中小型電子股，因此造成今日櫃買市場表現亮眼。

盤面上權值股表現仍然強勢，雖然台積電盤中疲弱，跌幅1%左右，但鴻海（2317）股價在盤中再次創下去年七月以來新高，一度達115.5元；聯發科（2454）盤中也衝上912元，後續出現賣單調節，股價收斂至902元。

航運股今日也有回溫表現，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）盤中漲幅在1%左右，法人表示，航運股可聚焦觀察慧洋-KY（2637）表現，若慧洋股價能過100元大關，則航運股有機會持續上攻，不過近期外資賣超航運股，重押電子股，因此建議投資人持續關注電子族群。

今年焦點之一的車用電子、車用零組件也持續表態，其中大聯大（3702），文曄（3036），怡利電（2497）等股表現出色，盤中漲勢在4～5%左右，富鼎（8261）更是強攻漲停板。法人表示，車用電子受到電動車趨勢帶旺，目前正是上車的絕佳時機，不過中長線來看，第3季開始回歸基本面，建議投資人後續觀察個股營運表現再做調整。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，台股今日形態上走軋空收斂，資金陸續進場往電子中小型股走，預期未來兩周將在季線上下200點震盪。經過五月上半月大跌後，投資人持股低，因此反彈快且有力，不過五月沒跌到的個股相對之下就彈不起來，現階段來看，已經來到高價位的個股，建議投資人不宜再追高。

航運股部分，曾炎裕表示，航運量縮嚴重，壓縮大漲空間，加上目前股價已較去年貴了一倍左右，上漲空間不大且評價面需要重新討論、籌碼零亂，建議投資人維持低持股，比例抓五分之一或十分之一，短線上股價表現仍會受當沖客影響。

航運股 台股

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