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「不動產股」動了！ 鴻海衝上去年7月來高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海集團。圖／聯合報系資料照片
鴻海集團。圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）股價近半年不管台股大盤怎麼波動，多在100~110元間震盪，甚至被市場封為「不動產股」，董事長劉揚偉在股東會上為股價抱屈，坦承股價淨值比偏低，董事長的話，市場有在聽，台股今（1）日開低，鴻海逆勢上漲，股價開低後翻紅，一度拉升至115元，創去年7月21日以來高點。

鴻海昨日股東會，董事長劉揚偉強調，未來3年將聚焦電動車、半導體與低軌衛星等三大新事業，朝2025年毛利率達10％目標前進；對於股價，他則是表示，鴻海股價淨值比確實偏低，為股價抱屈，未來將強化與外界溝通，讓大家更認識鴻海。

鴻海昨日獲外資買超30,665張，連三買，投信更是從4月22日以來連續買超27個交易日，自營商也是連八買，鴻海昨日股價收在113元，今日早盤以112.5元小跌開出，盤中翻紅拉升至115元，為去年7月21日以來的高點價位，盤中漲幅1.76%；鴻海領軍下，集團包括台揚（2314）、廣宇（2328）、正達（3149）、榮創（3437）、群創（3481）、位速（3508）、天鈺（4961）、訊芯-KY（6451）等跟漲，盤中漲幅逾1~2%。

鴻海 股東會

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