國人定期定額ETF 20強 全球5G入列

根據台灣證交所統計，今年4月ETF定期定額交易戶數前20名中，包含元大全球5G（00876）在內，跨國產業型ETF占四檔，顯示投資人認同5G、電動車、半導體等主題長線發展趨勢。元大全球5G ETF研究團隊表示，全球5G產業是未來十年的大趨勢，很適合積極型投資人把握概念股本益比下修至近年低點之際，做為定期定額選項。

有鑑於5G發展攸關產業創新、轉型，各國產官學積極投入，其應用範圍廣，孕育移動科技、自動工廠、遠距醫療、居家辦公、元宇宙及AR、VR多樣可能。元大全球5G是唯一一檔參與全球5G指標個股行情的ETF，2020年7月以20元掛牌後，今年1月股價最高來到33.81元，反映全球5G個股的股價爆發力。由於科技產業股價波動性相對較高，但長線趨勢及成長潛力看好，適合定期定額長期分批布局。

對比定期定額交易戶數前20名，台股ETF占11檔，透露國人投資組合中台股占比不小。元大全球5GETF研究團隊表示，由於台灣本身就是全球科技業重鎮，電子業在台股占比高，例如，全市場最多人定期定額的0050，成分股已納入台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等，也就是說定期定額0050等台股ETF的投資人，某種程度已經配置不少台灣重點科技股。若特別看好5G趨勢，定期定額區域更分散的全球5G等跨國產業ETF，更能達到資產配置效果，也能因進一步納入全球產業龍頭，有機會完整分享該主題ETF紅利。

元大全球5G是國內唯一訴求布局全球5G概念股的ETF，投資區域遍布美、日、台等5G產業重鎮，參與股價輪動行情的同時，也分散個別國家股市風險，現階段成分股台股權重約24%，於台積電、聯發科、聯電等台灣5G概念外，更加上高通(Qualcomm)、應用材料（Applied Materials）等世界級大廠，廣泛投資各國5G產業鏈強項，具有不同於區域5G ETF的投資價值。

元大全球5G ETF研究團隊表示，近期科技股受美國升息衝擊，參考2015年美國升息後的科技股行情，資金在升息利空後，也是優先青睞相對明確的5G主題，全球5G指數在升息後的一年與二年內，上漲幅度超過MSCI世界指數一倍以上，加上目前全球5G指數已修正至近兩年低點，可說是布局反彈「性價比」最高的科技題材。對於之前擔心股市高漲不敢入手的投資人，可把握股價下跌布局良機，透過定期定額參與。