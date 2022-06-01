快訊

台中單日確診破萬 盧秀燕：高中以下實體課延長至10日

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

國人定期定額ETF 20強 全球5G入列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大投信ETF定期定額熱門排行榜
元大投信ETF定期定額熱門排行榜

根據台灣證交所統計，今年4月ETF定期定額交易戶數前20名中，包含元大全球5G（00876）在內，跨國產業型ETF占四檔，顯示投資人認同5G、電動車、半導體等主題長線發展趨勢。元大全球5G　ETF研究團隊表示，全球5G產業是未來十年的大趨勢，很適合積極型投資人把握概念股本益比下修至近年低點之際，做為定期定額選項。

有鑑於5G發展攸關產業創新、轉型，各國產官學積極投入，其應用範圍廣，孕育移動科技、自動工廠、遠距醫療、居家辦公、元宇宙及AR、VR多樣可能。元大全球5G是唯一一檔參與全球5G指標個股行情的ETF，2020年7月以20元掛牌後，今年1月股價最高來到33.81元，反映全球5G個股的股價爆發力。由於科技產業股價波動性相對較高，但長線趨勢及成長潛力看好，適合定期定額長期分批布局。

對比定期定額交易戶數前20名，台股ETF占11檔，透露國人投資組合中台股占比不小。元大全球5GETF研究團隊表示，由於台灣本身就是全球科技業重鎮，電子業在台股占比高，例如，全市場最多人定期定額的0050，成分股已納入台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等，也就是說定期定額0050等台股ETF的投資人，某種程度已經配置不少台灣重點科技股。若特別看好5G趨勢，定期定額區域更分散的全球5G等跨國產業ETF，更能達到資產配置效果，也能因進一步納入全球產業龍頭，有機會完整分享該主題ETF紅利。

元大全球5G是國內唯一訴求布局全球5G概念股的ETF，投資區域遍布美、日、台等5G產業重鎮，參與股價輪動行情的同時，也分散個別國家股市風險，現階段成分股台股權重約24%，於台積電、聯發科、聯電等台灣5G概念外，更加上高通(Qualcomm)、應用材料（Applied Materials）等世界級大廠，廣泛投資各國5G產業鏈強項，具有不同於區域5G ETF的投資價值。

元大全球5G ETF研究團隊表示，近期科技股受美國升息衝擊，參考2015年美國升息後的科技股行情，資金在升息利空後，也是優先青睞相對明確的5G主題，全球5G指數在升息後的一年與二年內，上漲幅度超過MSCI世界指數一倍以上，加上目前全球5G指數已修正至近兩年低點，可說是布局反彈「性價比」最高的科技題材。對於之前擔心股市高漲不敢入手的投資人，可把握股價下跌布局良機，透過定期定額參與。

5G ETF

延伸閱讀

台股早盤跌近百點來到16,6492點 台積電開盤下跌10元

美股下挫 法人：若量能加溫台股可望挑戰季線

外資再買232億 力拱台積

台股四檔900元 拚重回千金

相關新聞

台股早盤跌近百點來到16,6492點 台積電開盤下跌10元

今(1)日台股開盤下跌88.86點，開盤指數16,718.91點，早盤一度下跌逾百點，來到16,649.91點；台積電（...

外資再買232億 力拱台積

台股昨（31）日因MSCI季度調整，指數開低走高，最後一盤台積電獲外資力拱大拉14元，加上聯發科也跳漲11元等，激勵加權...

外資大買超 台積、鴻海攜手網通 元宇宙題材攻萬七？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週二收16,807點，上漲197點，成交量3,872億元，量價配合得宜，外資回心轉意擁抱台股。

台股四檔900元 拚重回千金

台股昨（31）日大漲197點，高價股當中，緯穎、聯發科股價同步回到900元之上，分別收923元及905元，與亞德客-KY...

投信投顧公會理事長張錫：Q2是絕佳買點

台股在5月回測15,616點的低點支撐後，近三個交易日一舉反彈838點。投信投顧公會理事長張錫昨（31）日認為，台股已經...

亞洲王牌股 台灣18檔上榜

滙豐證券最新報告指出，亞洲總體經濟面臨挑戰、企業獲利承壓，但有147家亞洲企業在逆境中脫穎而出，入列滙豐亞洲王牌股。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。