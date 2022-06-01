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台股高CP值 法人：下半年反彈行情俏拉回找買點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近10年台股下半年上漲機率高
近10年台股下半年上漲機率高

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股此波從高點18,619最低修正至15,616，波段大跌3,000點，但隨著美國4月通膨走降，激勵美股大反彈，台股也順勢展開大反攻。展望後市，台股預估今年股息殖利率達3%~4%，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，以及技術面打出堅強底部，具極佳的CP值，下半年反彈行情可期；另一方面，根據統計，近十年第3、4季上漲機率分別高達六成及八成，逢低可分批布局，以掌握後市漲升行情。

沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄烏戰爭歹戲拖棚、FED超級鷹派、疫情再起、中國大陸升高封管致使科技產品需求下滑等，衝擊加權指數一度跌破16,000點關卡；但就技術面而言，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈，不過，反彈後，在眾多利空變數仍在下，預期台股仍以震盪格局為主，可採區間來回操作。

沈建宏說，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；在企業營運表現方面，由於大陸堅持清零，即使官方調整產業管控措施，以及官方介入解決運輸問題，但預估全面復工最快也要６月以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。在類股操作上，金融及傳產高股息(如貨櫃)，以及經濟解封(如航空、航太、零售等)將是短線避風港；科技股大幅修正過後，吸引力浮現，看好伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群。

台股 高股息 沈建宏

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