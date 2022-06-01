6/1【早晨財經速解讀】00878國泰永續高股息成分股更換 今年殖利率破5%？第一金、台企銀法說
隨時序進入5月底，國泰永續高股息ETF（00878）昨(31)日跟隨標的指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」進行半年度調整，依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增華新(1605)、上海商銀(5876)、元太（8069）、可成（2474）、大聯大（3702）等五檔，並刪除友達（2409）、鴻準（2354）、統一超（2912）、世界（5347）等四檔個股，指數調整於5月31日收盤後完成生效。
台股昨(31)日早盤走跌，最低跌出16,500點，不過在11點大盤指數由黑翻紅，20分鐘後再次翻黑，12點之前又在平盤上下不斷震盪，12點後翻紅走揚，在16,635點附近持續震盪，後續再度下滑至平盤又折回，終場出現熱錢湧入，衝上16,807.77點，上漲197.1點，成交量3,872.62億元。台積電（2330）尾盤也由黑翻紅，強彈13元，收盤價560元。
美股31日在拉鋸中下跌，投資人結束了一個動盪的5月，史坦普500指數在通膨和衰退擔憂影響下一度跌入熊市區域。
道瓊工業平均指數下跌222.84點或0.67%至3萬2990.12點。史指下跌26.09點或0.63%至4132.15點。那斯達克綜合指數盤中最高上漲0.5%最低下跌近1.6%，收跌49.74點或0.41%至1萬2081.39點。
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