近周股市大漲 美股基金表現突出

受美國關鍵通膨數據觸頂回落、美國十年期公債殖利率走降提振，近一周全球股市漲聲響起，觀察全球主要股市近一周表現，其中美國費城半導體指數大漲7.48%表現居冠，其他前五名依序為越南上漲6.16%、NASDAQ指數5.17%、S&P 500指數4.64%、道瓊指數4.18%，都有4%以上漲幅，整體來看，美股四大指數表現最佳。

美股等主要股市走強連帶投信發行的海外基金近一周績效前五名分別為群益美國新創亮點、群益全球特別股收益、瀚亞美國高科技、凱基雲端趨勢、台新ESG環保愛地球成長，也都有6%以上的好表現。

群益美國新創亮點基金經理人陳沅易表示，美國4月核心PCE年增4.9%，低於前月的5.2%，並創下今年以來最低，顯示美國通膨觸頂向下趨勢確立，此外，美國 4 月個人所得月增 0.4%，略高於預期，個人消費支出月增 0.9%，連四個月呈現上揚，凸顯美國經濟增長動能依舊保持強勁。回顧自1980年以來，美國核心PCE年增率超標（高於2%）到回落、同時升息的環境下，共有三次，分別是1987年、2004年、2018年，三次期間美股平均上漲17%，顯示美股在景氣及企業獲利持續增長下表現不俗，後續仍可期待。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出，美銀分析師預估若美國經濟惡化或通膨轉弱，聯準會可能會於9月利率會議暫停升息，顯示近期市場對於Fed升息預期有所降溫。美中關係方面，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）也表示，美國不會阻止中國大陸發展經濟，但希望中國大陸遵守國際規則，市場樂觀解讀此番言論，認為將有利美中關係發展。儘管市場部分不確定性猶存，但投資上料仍將逐步回歸基本面，整體而言仍建議採股優於債的配置策略，適度搭載優質收益資產，以兼顧資本利得報酬與息收，也平衡投資組合波動，在機會與風險並存的環境中穩健因應，建議投資人宜逢低買進，選擇核心配置美股。