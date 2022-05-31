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台股還能不能買？多頭總司令張錫發表新看法

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導
投信投顧公會理事長張錫。圖／本報系資料庫
投信投顧公會理事長張錫。圖／本報系資料庫

台股在5月回測15,616點低點支撐後，近三個交易日一舉反彈838點。投信投顧公會理事長張錫繼日前精準預測台股本波低點在16,500點後，今（31）日認為，台股已經過歷大跌，投資人應該勇於進場「Buy in May！第2季是台股絕佳買點。」對台股後續走勢，他相當樂觀，僅擔心兩件事干擾，一是缺電風險，另一是中國大陸封城。

張錫以公會理事長身分參與基富通直播節目，被問及台股看法時，不改一向樂觀態度，直言不用太擔心，通膨問題已經趨緩，應該Buy in May（買在5月，與美股諺語Sell in May對比），第2季是台股絕佳買點，原因有三，首先是台股目前本益比僅11~12倍，即便到2萬點也僅15倍，相對台股2000年後平均本益比17倍，已經偏低；其次是台股上市櫃公司今年配息率約七成，股息殖利率至少5%，高於美國公債殖利率，「台灣超級便宜的」；第三，儘管面臨俄烏戰爭等威脅，上市櫃公司首季獲利年成長仍超過17%。

張錫過去曾談及台股將上看2萬點，看法是否維持受到投資人關注。因考量主管機關監管，張錫近期低調不談台股指數，但從言談間「2萬點，本益比也僅15倍」推測，他對台股突破整體關卡仍認為相當合理。

產業方面，張錫最看好的是半導體及車用電子等科技產業，因2022年手機產業雖將衰退10~15%，然而5G手機成長三成，加上電動車等智能車在車市占比持續拉高，對晶片等車用電子需求大幅成長。

而被問及台股後續有無需要注意的風險時，張錫說，重大利空大多已經過去，目前唯一擔心的問題是缺電，因半導體產業需要很多電力，另一問題是會不會再發生中國封城，是比較難預測的因素。

至於美股何時止跌，張錫表示，據美銀美林調查顯示，投資人現金水位創21年來新高點、美國散戶投資情緒指標（AAII）看多比率創1990年來新低、看空比率創2009年金融海嘯來新高，另基金經理人現金持有比率創911以來新高，而巴菲特第1季大買415億美元，但第2季S&P 500已經下跌13%，投資人現在買美股比巴菲特還便宜。

不過，張錫強調不能因市場恐慌就進場買股票，還是要看基本面。他分析，攸關全球供應鏈成本的缺貨櫃問題將逐漸減緩，而美國沃爾瑪首季獲利衰退便是因為貨櫃運輸成本過高，另一衝擊成本拉高的中國封城問題也隨各城市解封趨緩，加上基期因素將使通膨在下半年自然降溫，整體而言，通膨壓力最嚴峻情況已經逐漸緩和。

台股指數

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