存股族聰明報稅！股利收入8.5%抵減稅額可運用

繳稅季到，廣大存股族如何聰明報稅，永豐金證券指出，存股配息的股利所得課稅方式有兩種，存股族可以依自己綜所稅的課稅級距來試算最有利的方案，一般小資族多適用併入綜所稅申報，有股利8.5%的抵減稅額可以適用；課稅級距30%以上的所得者，採股利分離課稅單、稅率28%較有利。

存股投資人口近年快速激增，根據永豐金證券「豐存股」平台的資料分析，截至今年4月每月扣款突破7.5萬交易戶，許多存股族今年度首次遇到存股配息要如何申報個人綜合所得稅。

永豐金證券表示，今年綜所稅淨額低於54萬元適用最低5%的課稅級距，存股族若適用5% 的稅率級距，且獲配股利，股利收入雖然隨綜所稅按5% 計算所得稅，但適用8.5%的抵減稅額，可以有3.5% 的抵減稅額差額的小確幸。

根據「豐存股」扣款分布年齡最新統計，「豐存股」台股21~40歲的扣款交易戶數占比達65%為最大宗，以一般單身小資來試算，所得淨額低於54萬元都可適用最低5%的課稅級距，加上三大扣除額，包括免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元與薪資所得特別扣除額20萬元，初略計算今年加上股利總所得在94.8萬元以內的存股族，選用併入個人綜所稅申報，應有機會享受股利抵減後3.5%的差額小確幸。實際稅額計算、仍依個人情形及國稅局的規定為準。

另一方面，課稅級距屬於30%以上的較高所得存股戶，使用單一稅率28%股利分離課稅較有利。永豐金證券指出，不論是高低所得者，存股的被動配息收入都有最適合自己的申報扣稅方式。

永豐金證券鼓勵投資人提早存股創造被動收入，「豐存股」台股100元就能定期定額存股的低門檻，讓更多投資人省點零用錢就能存股，每年的6月至9月是台股的除權息旺季，只要在除權息日的前一天買進股票或持有股票，就可參與除權息領取股利，投資人不妨利用市場波動局勢逢低布局。

今年因疫情5月急速升溫的關係，財政部宣佈綜所稅延長申報截止時間到6月30日，永豐金證券的電子交易戶，可使用金融憑證線上完成綜所申報及查詢，只要前往永豐金證券官網載入金融憑證，再從國稅局網路報稅系統中選取「網路下單憑證」方式登入，即可直接試算申報完成，免出門、免讀卡，在家防疫也能快速輕鬆報稅。