鴻海、統一等五公司股東會登場 重點一次看

台股進入股東會召開旺季，上市櫃公司股東會陸續登場，今（31）日包括電子科技大廠、傳統產業公司、食品龍頭公司、航空公司等71家公司召開股東會，鴻海（2317）、聯發科（2454）、統一（1216）、長榮航（2618）等都是市場關注的重點，除了年度股利之外，最重要的是要聽聽各公司對未來景氣的看法、及營運展望，本報特別整理各家公司董事長或總經理對公司未來前景的展望及期許，也將是產業重要的風向指標。

股東會陸續召開中，今日登場的重量公司相當多，鴻海集團就由鴻海領軍、GIS-KY、鴻準（2354）也同日召開，另外，股后信驊（5274）、IC設計指標的聯發科、食品股龍頭統一、台塑四寶的台塑化（6505）、半導體大廠華邦電（2344）、航空股則是長榮航、風電的上緯投控（3708）、LED廠富采、高價股緯穎（6669）、生技股亞諾法（4133）等法說會都舉辦法說會。

鴻海股東會重點

1、股利

鴻海集團2021年全年營收5.99兆元，創歷史新高，EPS10.05元，創14年來新高；股東會通過去年度股利每股將配發5.2元現金股利，創鴻海上市31年來新高；另外，董事改選也順利完成，選任出新一屆董事及獨立董事。

對於股價被認為是「不動產股」，股價都不動，董事長劉揚偉則對股價表現抱屈，強調在營收、獲利上持續成長，證明鴻海是很有能力的，將持續努力做好與股東溝通，等待在適合的時機反應合適的股價；不過，目前並沒有庫藏股的計畫，適當時機會考慮，現在目標是讓員工參與員工持股計劃。

2、市況及展望

針對下半年展望，董事長劉揚偉表示，原本年初展望約略持平，雖有戰爭、封城等衝擊因素，但因產品線多元且生產據點分散，加上高效率管理團隊，因此受影響程度不大，封控對重要廠區影響有限，4月營收已經展現，目前看來「5月營收看起來比預期好」；他預估，第2季與全年預估都將比年初的預估好，對下半年穩定度有相當信心。

劉揚偉強調，展望未來三年，集團「3+3」產業將專注在電動車、半導體及新世代通訊領域；他預告，將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件及軟體的布局，同時搭配整車進度，目標在2025年全球市占達5%、電動車產業營收規模達1兆元，及每年電動車出貨50~75萬台。

劉揚偉說，今年10月18日將舉辦第三屆鴻海科技日，除展示出量產版的model C之外，「也會有兩部全新、會讓大家耳目一新的車款」亮相；MIH會員已達2,360家；低軌衛星布局上「明年大家可以看到、一顆鴻海衛星會在上空」。

聯發科股東會重點

1、股利

聯發科去年營收4,934億元，每股純益70.56元，都創下新高，去年毛利率及營業利益率則是連續四年成長，今日股東會通過每股配發現金股利73元，包括盈餘分配現金股利每股57元、特別現金股利每股16元，創下聯發科歷年來最高紀錄，也是今年台灣上市櫃公司之冠。

2、市況及展望

針對近期市場雜音不斷，聯發科董事長蔡明介表示，全球數位化轉型持續進行，「長期來講，沒什麼大問題」，市場雖有雜音，但需求不會消失，長期展望樂觀

聯發科執行長蔡力行表示，期待未來3年營收年複合成長率可達14~16%，蔡力行強調，全球半導體產業雖有逆風，但聯發科長期展望樂觀，營運成長將會比全球半導體業平均成長率高。

長榮航股東會重點

1、股利

長榮航空今日股東會除承認去年財報，同時通過去年度股利，每股配發0.6元現金股利；股東會順利完成一席董事補選。

2、市況及展望

長榮航董事長林寶水表示，後疫情時代機票價格非漲不可，主要是受成本攀升影響，油價高漲對航空業來說是一個很大的變數，由於油價占成本已達3成，未來更可能攀升到4成，全球的機票價格都將往上攀升。

林寶水說，美國地區的國內票價就漲很兇，通膨造成很多地勤代理的成本都增加，航空公司各項成本增加，必須反應在票價上，疫後的票價最少會漲3成以上，希望今年營收、獲利會比去年好。

總經理經孫嘉明持續看好航空客、運市場，因中國大陸上海等各城市陸續解封復工，航空貨運需求出籠，5、6月航空貨運市場出現化學變化，已經從「五窮六絕」變為「五追六趕」，樂觀看待今年貨運表現；另外，看好客運的解封復飛商機，但因油價等各項成本攀升，機票一定是漲價。

統一股東會重點

1、股利

統一去年合併營收4,735億元，年增5.8％，創歷史新高，稅後純益198.79億元，年減7.7％，每股純益3.5元；今日股東會通過去年度股利每股配發現金股利2.7元。

2、市況及展望

董事長羅智先表示，去年合併營收創歷史新高，今年在疫情的衝擊下，還存有很多不確定性，但希望統一仍能持續成長，他說，將運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，持續建構亞洲流通生活平台。

有關誠品信義是否續約一事，羅智先表示，將依照合約走；統一指出，信義誠品商場是7 家公司共同持分，租約到期日是明年底，依合約統一最晚明年6月30日會做出回覆，但因距租約到期日還有相當的時間，目前各持分方對續租與否尚未有明確的決定。

國產股東會重點掌握

1、股利

國產建材（2504）今日召開股東會，通過去年度營業報告書及財務報表、以盈餘分配案；國產去年營收218億餘元、稅後純益29.33億元、每股純益（EPS）2.42元，股東會通過去年度每股將配發1.8元現金股利，配發率75％，包括去年獲利、EPS及股利配發，都創史上新高紀錄。

2、市況及展望

國產董事長徐蘭英表示，雖然疫情仍在、全球局勢變化多端，國產建材實業面對挑戰，已經累積解決難題、及不斷挑戰營運高峰的豐富經驗，目前累積的營建混凝土庫存訂單也不斷創高；她說，今年第1季淡季不淡，國內本業營收持續創高，對今年營運表現有信心。