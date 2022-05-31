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台股上漲197.15點 三大法人買超231.82億元
台股今（31）日開低走高，MSCI季度調整在收盤生效，最後一盤指數出現爆量急拉，收在16,807.77點，上漲197.15點，成交量大增至3,872.63億元；三大法人買超231.82億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超232.46億元，投信買超9.58億元，自營商賣超（合計）10.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.97億元，自營商（避險）賣超3.24億元。
今大盤由電子權值股領軍，台積電（2330）、聯發科（2454）大漲逾2~3%，分別收560元和905元，鴻海（2317）收113元，漲幅2.26%，創今年以來新高價。網通族群智邦（2345）、台揚（2314）、波若威（3163）大漲5%以上，航空雙雄位居成交量前兩名，不過長榮航（2618）尾盤出現賣壓收黑。國泰金（2882）大漲逾3%，收55.7元，永豐金（2890）、元大金（2885）、玉山金（2884）等在尾盤急拉翻紅，大盤收在16,807.77點，漲幅1.19%。
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