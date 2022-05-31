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小錢布局晶片大商機 元大IC設計N 6月1日掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大IC設計N（020034）於6月1日正式掛牌交易。此檔ETN連結特選台灣IC設計產業代表報酬指數，發行價格為每單位5元（實際交易應以市價為準），發行十年期，提供投資人布局IC設計產業商機的新選擇。

特選台灣IC設計產業代表報酬指數前七大成分股為：瑞昱（2379）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、力旺（3529）、群聯（8299）、信驊（5274）及智原（3035），合計約占七成；另外還有創意（3443）、祥碩（5269）、義隆（2458）等，都是大家熟悉的IC設計產業績優股。指數成分股於每年5月重新定審，以符合特選台灣IC設計產業報酬指數的投資策略。回測過去五年績效，累積總報酬率為334%；相較同期大盤指數報酬率130%，表現相對出色。

元大IC設計N發行價訂在每單位5元，等於是以小錢就能參與全球最夯的投資趨勢。透過台灣IC設計產業主題指數的優勢選股策略，不僅可以將有限資金專注在台灣IC設計產業強勢股上，還能分散風險，是小資族抗通膨的聰明選擇。

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