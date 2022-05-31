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台揚領軍 這幾檔低軌衛星股也強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國斥資650億美元推動的「寬頻大基建計畫」訂單拍板，涵蓋低軌衛星、光纖寬頻等領域。（本報系資料庫）
美國斥資650億美元推動的「寬頻大基建計畫」訂單拍板，涵蓋低軌衛星、光纖寬頻等領域。（本報系資料庫）

台股今（31）日開低震盪，盤中翻紅，台揚（2314）挾著低軌衛星及電動車雙題材，股價開高走高，盤中漲幅近7%，同時帶動低軌衛星股的表現，穩懋（3105）、宏捷科（8086）、乙盛-KY（5243）盤中上漲逾2~3%。

低軌道衛星執照預計6月開放申請，資本額暫訂5億元，執照期限2年，題材激勵今日相關低軌衛星概念股的表現，由鴻海（2317）集團的台揚領軍，台揚早盤以60元開出，上漲1元，一度拉升至64.1元，上漲5.1元，漲幅8.64%，盤中漲幅6.94%。

衛星通訊廠台揚今年第1季每股稅後淨損0.61元，但受惠於高毛利VSAT（衛星小型地面接收站）出貨增加， 毛利率拉升至12%，季增3個百分點，首季衛星地面接收站營收占26%，行動通訊占34%，LNB低雜訊降頻器為39%，台揚積極布局低軌衛星地面接收站商機。

台揚領軍低軌衛星股的表現，穩懋、宏捷科、乙盛-KY等盤中漲幅逾2%，漢翔（2634）、昇達科（3491）、同欣電（6271）、元晶（6443）等股也是上漲，表現相對大盤強勢。

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