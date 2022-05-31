快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉揚偉為鴻海股價抱屈 希望適當時間能反映合適股價

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海今天舉行一年一度股東會。圖／擷取自鴻海股東會線上直播畫面
鴻海今天舉行一年一度股東會。圖／擷取自鴻海股東會線上直播畫面

鴻海今天舉行股東會，現場有股東問董事長劉揚偉對目前股價的看法，劉揚偉回應，「我們確實為股價抱屈，其中一個原因，就是鴻海過去很少跟外界說明，但我想，這樣默默的努力的做，似乎有點對不起我們股東，對不起我們股價，所以，我們針對外界溝通，這個是未來非常重要的重點。」

鴻海股價今日以110元開出，盤中往上走，目前股價在111上下震盪。

鴻海是EMS廠（電子專業製造服務），劉揚偉指出，「因為生意模式關係，我們過往也很少跟外界說明，我們在技術上做哪些事情，新產品有哪些，因為這些都是保護客戶不太提，所以，外界很少人知道鴻海在其他方面到底能力怎麼樣。但是，從我們的營收跟獲利就可以看出來，鴻海是很有能力的，否則為什麼營收會一直增高、EPS會一直增加。」

很多人都說鴻海是「不動產股」，股價看起來都不動，劉揚偉認為，「但這衍生的意義，就是外界已經認知鴻海的能力，希望之後也能等待一個適當的時間，再反映合適的股價。」

至於鴻海是否會考慮執行庫藏股，劉揚偉指出，「目前沒有這樣的計畫，適當時機也會考慮。但現在想的更多的是，如何讓員工能夠參與員工持股計劃，那個計畫可能會比庫藏股計畫優先。」

過去兩年，因為半導體產能吃緊，一台幾十萬元的車因為一個小小不到五毛錢的晶片，卻沒有辦法出車。

劉揚偉說，「我們半導體主要運用在EV（電動車），會跟不同客戶開發MCU（微控制器）、SOC（系統單晶片）以及小IC，尤其在SIC上面，也建立垂直整合能力的供應鏈。現在幾萬塊的一輛車，卻因為小小一個不到5毛錢的晶片，而沒有辦法出車，這個是很多車廠現在的痛，鴻海也致力於準備足夠的產能，希望電動車客戶在這方面沒有憂慮。」

至於2025年毛利率10%的目標是否有所變化，劉揚偉也說，「我們現在還是非常有信心，希望股東可以支持我們朝這個方向努力下去。」

鴻海 劉揚偉 股東會

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉：Q2與全年展望 都比年初預估來得好

劉揚偉：中國封控對鴻海影響小 看下半年景氣還好

鴻海劉揚偉 當選電電公會監事會召集人

鴻海退出群創、榮創董事會只是第一步！劉揚偉打破郭董時代佈局 背後盤算是什麼？

相關新聞

劉揚偉為鴻海股價抱屈 希望適當時間能反映合適股價

鴻海今天舉行股東會，現場有股東問董事長劉揚偉對目前股價的看法，劉揚偉回應，「我們確實為股價抱屈，其中一個原因，就是鴻海過...

台股早盤跌逾近百點 台積電開盤下跌5元

台股今(31)日開盤下跌48.94點，開盤指數16,561.68點，早盤跌逾近百點，一度來到16,522點；台積電（23...

受美股激勵台股反彈 法人：續航力觀看量能變化

受到美股大漲激勵，台股連續2個交易日拉出長紅，雖然美股電子盤依舊收漲，但分析師表示，台指期夜盤回檔整理，加上短線漲幅已大...

全球股市兩個月來首度周線收紅 各類股票型ETF獲青睞

聯準會利率會議紀錄並未釋出更加鷹派論調、四月美國個人消費支出價格指數(PCE)年增率有所放緩透露通膨緩和跡象，加以數家零...

5/31【早晨財經速解讀】0056將換股 這次還會留長榮？全球反彈 陸6月拚全面解封 華航、台企銀可買嗎?

元大高股息ETF(0056)成分股每半年調整一次，6月及12月第三個星期五後的下一個交易日生效，調整數目以納入5檔、刪除5檔為上限。去年6月成分調整時，首度納入航海王長榮(2603)，且持股比重最高，今年會繼續納入嗎？還是會剔除呢？

熱錢回頭 台股外資大掃貨

台股昨（30）日在外資大買275億元下，帶動電傳金齊漲，尤其台積電大漲17元收547元，市值重返14兆元大關，加權指數終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。