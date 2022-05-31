劉揚偉為鴻海股價抱屈 希望適當時間能反映合適股價

鴻海今天舉行股東會，現場有股東問董事長劉揚偉對目前股價的看法，劉揚偉回應，「我們確實為股價抱屈，其中一個原因，就是鴻海過去很少跟外界說明，但我想，這樣默默的努力的做，似乎有點對不起我們股東，對不起我們股價，所以，我們針對外界溝通，這個是未來非常重要的重點。」

鴻海股價今日以110元開出，盤中往上走，目前股價在111上下震盪。

鴻海是EMS廠（電子專業製造服務），劉揚偉指出，「因為生意模式關係，我們過往也很少跟外界說明，我們在技術上做哪些事情，新產品有哪些，因為這些都是保護客戶不太提，所以，外界很少人知道鴻海在其他方面到底能力怎麼樣。但是，從我們的營收跟獲利就可以看出來，鴻海是很有能力的，否則為什麼營收會一直增高、EPS會一直增加。」

很多人都說鴻海是「不動產股」，股價看起來都不動，劉揚偉認為，「但這衍生的意義，就是外界已經認知鴻海的能力，希望之後也能等待一個適當的時間，再反映合適的股價。」

至於鴻海是否會考慮執行庫藏股，劉揚偉指出，「目前沒有這樣的計畫，適當時機也會考慮。但現在想的更多的是，如何讓員工能夠參與員工持股計劃，那個計畫可能會比庫藏股計畫優先。」

過去兩年，因為半導體產能吃緊，一台幾十萬元的車因為一個小小不到五毛錢的晶片，卻沒有辦法出車。

劉揚偉說，「我們半導體主要運用在EV（電動車），會跟不同客戶開發MCU（微控制器）、SOC（系統單晶片）以及小IC，尤其在SIC上面，也建立垂直整合能力的供應鏈。現在幾萬塊的一輛車，卻因為小小一個不到5毛錢的晶片，而沒有辦法出車，這個是很多車廠現在的痛，鴻海也致力於準備足夠的產能，希望電動車客戶在這方面沒有憂慮。」

至於2025年毛利率10%的目標是否有所變化，劉揚偉也說，「我們現在還是非常有信心，希望股東可以支持我們朝這個方向努力下去。」