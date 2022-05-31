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台股早盤跌逾近百點 台積電開盤下跌5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(31)日開盤下跌48.94點。中央社
台股今(31)日開盤下跌48.94點。中央社

台股今(31)日開盤下跌48.94點，開盤指數16,561.68點，早盤跌逾近百點，一度來到16,522點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價542元。

法人表示，美股周一休市之下，外資周一雖買超275億元，但台指期淨多單減少2,200口；MSCI季度調整會在今日收盤生效，因此，今日最後一盤將可能有爆量震盪局面，投資人宜多注意。

周一(30日)美股因陣亡將士紀念日而休市一天。

第一金投顧表示，周一美國股市及債市適逢陣亡將士紀念日休市一天。美國聯準會理事Christopher Waller 認為，通膨不論以CPI或PCE來看都高於聯準會目標，整體通膨已將近一年都在4%以上，核心通膨短時間內也不會回到聯準會目標，不論通膨是由供給或需求所導致，都不會改變通膨超標的事實；因此，Waller 支持在未來幾次會議各升息2碼，且在通膨回到2%目標之前都不會排除升息2碼的選項，年底之前應讓利率高於中性。

統一期貨說，周一加權指數開高走高上漲344.4點至16,610.62點，漲幅2.12%。電器電纜、觀光與半導體類股較為強勢。技術面來看，加權指數突破月線壓力後持續上漲，外資也連續兩天大幅買超，整體技術籌碼表現佳。

籌碼面部分，外資現貨買超275.8億，期貨淨多單減少2,220口至6,992口，十大交易人與特定法人合計賣出5,076口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,700之間，P/C Ratio升至1.29，整體籌碼中性看待。

三大法人周集中市場合計買超340億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超275.8億元，投信買超30.7億元，自營商（自行買賣）買超17.3億元，自營商（避險）買超16億元。

群益投顧說，5月指數報酬負轉正，3、12日線延續多頭排列，有機會續朝季線挑戰。大盤成交動能溫和回升，有利跌深股、強勢股良性輪動，中期偏空壓力仍在。逢高震盪可能加劇，以盤面熱門短多標的為主，依短期均線技術面因應。

通膨 美國聯準會

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