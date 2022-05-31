5/31【早晨財經速解讀】0056將換股 這次還會留長榮？全球反彈 陸6月拚全面解封 華航、台企銀可買嗎?

元大高股息(0056)是台股首檔高股息ETF，由預計股息殖利率前30名的股票所組成（30檔權重見此），去年度配息1.8元平歷史新高、還創下12天填息最快紀錄。

元大高股息ETF(0056)每半年調整一次成分股，6月及12月第三個星期五後的下一個交易日生效，調整數目以納入5檔、刪除5檔為上限。特別的是，若有成分股自臺灣50指數或臺灣中型100指數中季度調整時刪除，該成分股亦將同步自臺灣高股息指數中刪除。

0056去年6月成分調整時，首度納入航海王長榮(2603)，且持股比重最高，今年會繼續納入嗎？還是會剔除呢？

台股昨（30）日在外資大買275億元下，帶動電傳金齊漲，尤其台積電（2330）大漲17元收547元，市值重返14兆元大關，加權指數終場大漲344點收最高16,610點。法人表示，台股震盪向上，先看16,700~16,800點反壓，6月初有機會上萬七；今日先留意MSCI權重調整盤後生效影響，預期尾盤將爆量。