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鞋業供應鏈轉旺 誠泰、富林-KYQ2毛利率改善

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

終端對鞋積極回補、代工廠擺脫疫情陰霾，帶旺鞋業供應鏈，膠水製造大廠誠泰（4767）、人造皮供應商富林-KY（1341）一致預告，今年上半年表現可期，且原料價格開始回跌，第2季毛利率表現優於第1季。

誠泰兩大產品為熱熔膠與防水膜，即使有地緣政治因素以及通膨增溫、航運不順、石化原物料報價飆漲等增加成本，誠泰第一季未完全反映漲價，這也是趁機擴大市場的策略，第二季將陸續調整價格，該公司第一季毛利率19%，將調漲價格。

誠泰解釋，第二季有漲價空間的原因，在於終端需求旺盛、通膨、經濟活動擴張，零售價格調漲；如因疫情出現宅商機，促使方便食品與冷凍食品製造商開發多樣化、優質化商品；鞋類市場未出現預期中的2021東奧效應，終端市場需求遞延，2022專業運動品牌積極回補庫存，鞋業代工廠逐步擺脫疫情陰霾，積極消化品牌遞延單。

誠泰是台灣唯一進軍日本市場的防水膜供應商，將攜手日本知名斜屋瓦品牌拓展市場能見度，由於日圓趨貶，在拓展日本市場具有價格優勢。空氣濾淨產品部分，主打精密電子、無塵室等級應用，對營收貢獻漸大已至10～15％。

富林-KY接獲名牌皮件以及鞋用TPU的客戶大單，與客戶合作開發的新品，預期2、3季會有一波拉貨潮，推升今年上半年營收表現；去年第4季原物料報價達到高峰，今年第2季下滑，今年第1季應該是毛利率低點，認為第2季毛利率將較第1季好轉。

毛利率 疫情 日本

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