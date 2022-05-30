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元大特選臺灣IC設計產業代表報酬指數ETN 6月1日掛牌上市

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

證交所表示，由元大證券發行之元大特選臺灣IC設計產業代表報酬指數指數投資證券 (簡稱：元大IC設計N，證券代碼：020034)，將於6月1日正式掛牌上市，為本年第3檔上市掛牌ETN

證交所表示，根據申請資料顯示，本檔ETN之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計產業代表報酬指數」，係由臺灣指數公司所編製及維護。該指數係自上市、上櫃IC設計類股，排除外國發行人發行之股票，通過流動性檢驗，利用市值規模選取具代表性股票，以表彰具國內IC設計產業代表性股票組合之含息投資績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

ETN 元大 證交所

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