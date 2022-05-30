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外資今買超275.82億 買超這檔金融股最多
台股今（30）日收16,610.62點，上漲344.4點，三大法人同步買超，尤以外資買超275.82億元最多，統計外資買超前十大個股中，金融股占3檔，買超最多的是中信金（2891），獲外資單日買超20,192張。
美股上周五大漲，台股早盤以16,368.93點開高，電子、傳產、金融同步續攻，半導體、電子零組件族群強漲，終場收在最高點，三大法人合計買超339.12億元，其中，外資買超275.82億元，投信買超29.9億元，自營商買超（合計）33.38億元。
統計三大法人買超前十大個股依序是中信金、元大台灣50反1、長榮航（2618）、聯電（2303）、新光金（2888）、台積電（2330）、國泰智能電動車、欣興（3037）、群創（3481）、永豐金（2890）等，其中金融股占3檔，晶圓代工雙雄也同步獲外資青睞。
台積電今日收在547元，上漲17元，市值增至14兆1,846.94億元，外資買超13,819張，連二買，投信買超490張，自營商買超842張，合計三大法人買超15,151張。
聯電今日收在51元，上漲0.8元，外資買超16,742張，連四買，投信買超480張，自營商賣超59張，合計三大法人買超17,163張。
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