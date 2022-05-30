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台股上漲344.4點 三大法人買超339.12億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美股應聲大漲，激勵台股今（30）日開高走高，挑戰前波壓力區間，收在16,610.62點，上漲344.4點。聯合報系資料照
美股應聲大漲，激勵台股今（30）日開高走高，挑戰前波壓力區間，收在16,610.62點，上漲344.4點。聯合報系資料照

美國上周五公布4月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增4.9％，由3月的5.2％降至4.9％，為今年以來最低，美股應聲大漲，激勵台股今（30）日開高走高，挑戰前波壓力區間，收在16,610.62點，上漲344.4點，成交量增至2,560.35億元；三大法人買超339.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超275.82億元，投信買超29.9億元，自營商買超（合計）33.38億元，其中自營商（自行買賣）買超17.31億元，自營商（避險）買超16.07億元。

今台股電子、傳產、金融同步續攻，半導體、電子零組件族群強勢領漲，台積電（2330）、聯發科（2454）大漲逾3%，分別收547元和878元。矽晶圓族群由環球晶（6488）領頭大漲，ABF載板三雄跌深反彈，景碩（3189）大漲逾7%，另PCB廠臻鼎-KY（4958）續創波段新高。金融股繼續反彈，開發金（2883）上漲超過4%，回到16.15元，富邦金（2881）、國泰金（2882）漲幅2~3%，大盤收在16,610.62點，漲幅2.12%。

自營商 台股 美股 三大法人 外資

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