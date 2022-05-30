台積電重返榮耀 站上14兆元

美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日收復萬六，上漲逾300點，權王台積電（2330）開高走高，最高到547元，上漲17元，市值重返14兆元關卡；千金股排名也重洗，旭隼（6409）衝上第四名，收在1,565元。

美股四大指數齊揚，台股今日也強勁反彈，加上半導體大廠接單傳捷報，帶動類股上揚。台積電股價今日開盤上漲8元，開在538元，在買盤簇擁下，終場收在最高價位547元，帶動科技股上漲，上漲17元，市值達14.17兆元。籌碼方面，外資終結連四日賣超，轉為買超4,687張。

股王矽力-KY（6415）開高走高，終場收在2,870元，上漲95元，挑戰3,000元關卡，漲幅逾3%；股后信驊（5274）盤中在買盤推升下，衝上2,325元，終場收在2,270元，漲幅逾5%。

旭隼早盤衝上1,615元，終場收盤漲勢收斂，收在1,565元，排名僅次於第三的大立光（3008），其他高價股世芯-KY（3661）漲幅逾8%，緯穎（6669）漲幅逾6%，力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）漲幅逾4%。

外資翻紅買超947張聯發科（2454），帶動股價上揚，盤中在買盤簇擁下，終場收在今日最高價位878元，上漲27元。