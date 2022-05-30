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證交所 推宣導短片「定期定額投資股票與ETF」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「定期定額投資股票與ETF」影片。(台灣證交所/提供)
「定期定額投資股票與ETF」影片。(台灣證交所/提供)

台灣證交所製作「股海大小事」動畫系列，最新推出「定期定額投資股票與ETF」宣導短片，於5月30日在臉書粉絲專頁發布，並同步於「宅在家學習網」上架。內容輕鬆易懂，歡迎各界分享、轉發。

為協助投資人長期穩健投資股市，擴大證券商經營範圍並活絡證券市場，證交所於2017年增訂「證券商受託辦理定期定額買賣有價證券作業辦法」，推動投資人得以定期定額方式購買股票及ETF，以提升小額投資之便利性、分散投資風險，定期定額投資可不必考慮進場時點，免花費在投資判斷的心力，又可有效分散風險，追求較穩健的長期獲利，提供投資人除定期存款或買基金外另一種投資方式，培養投資理財之概念及習慣。

證交所特別製作宣導短片，再次請出「宅在家學習網」的股海大小事系列主角，向投資人說明介紹「定期定額投資股票與ETF」，透過影片讓投資人瞭解辦理方式及找出最適合自己的投資模式，同時提醒投資人應注意事項，審慎評估自身能力，做好風險管理。

證交所表示，影片除了在證交所的臉書粉絲專頁發布外，亦將同步上架於「宅在家學習網」的影音專區，而為使更多不同族群的民眾、年輕學子有機會觀賞本影片，也歡迎各界分享、轉發，或作為教材於相關課程中播放。

證交所 股票

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