一指標尋找投資黑馬ETF 法人：分批承接更穩健

5月台股可說是上沖下洗，台股加權指數跌破前波低點，且當月所公布的美國4月CPI年增率仍舊達8.3%，高於預期，故引發市場擔憂通膨與經濟衰退的影響加劇，美股科技股一度重挫，也引發台股電子族群賣壓出籠，表現弱勢，同時間國內金融股公布獲利年衰退幅度增加，也淪為另一個殺盤重心。

法人分析，近期電信族群與高現金殖利率概念個股表現較抗跌，觀察市面上的台股ETF，以國泰永續高股息ETF（00878）為例，除聚焦高殖利率族群外，其成分股也包含：遠傳（4904）、台灣大（3045）、中華電（2412）等三大電信龍頭。

此外要尋找出市場資金偏好的標的，ETF每日已發行受益權單位數變化是一大重要指標，意指基金在外流通單位數，其增幅越大，代表越受到資金青睞。

根據臺灣證券交易所資料顯示，國泰永續高股息在今年5月16日已發行受益權單位總數成功登頂，躍居國內發行流通量最大的原型ETF，因具備良好抗震力、季配息機制、ESG低碳概念，其投資邏輯顛覆傳統高股息ETF的投資舊習慣，因此，在上市不到2年的時間，以黑馬之姿成為許多投資人存股的首選。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠分析，今年台股大盤自1月4日高點回吐逾2,900點，台灣加權指數含息報酬最深跌幅約15.5%，但同期間國泰永續高股息所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數含息報酬僅回檔約5.3%，跑贏大盤逾10%，展現其絕佳抗震力。

5月金融類股跌幅較深，拖累國泰永續高股息表現，由於國際股債市皆表現弱勢，金融股未實現損失擴大，加上外資持續調節與近期防疫保險爭議，使類股出現賣壓，但目前利空皆屬較短期因素，今年進入升息循環，金融股存貸利差有望逐漸擴大，中長線來看仍舊受惠。

鄭立誠補充，展望未來，時序進入6~8月是台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策，股息配發大多亮眼，如：華碩（2357）、廣達（2382）與國泰金（2882）等，配息金額皆創新高，震盪行情下，這類高殖利率族群有股息作為下檔保護，更具防禦力。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，像國泰永續高股息等ETF偏向價值型投資的標的，宜將投資心態放長，因為價值型投資並非表示只漲不跌，或擁有特別強的爆發力，反而是應該利用定期定額存股，或分批承接的做法，拉長投資時間及投資單位數，運用相較於大盤更為穩健的標的，畫出長期如「微笑曲線」的投資成果。