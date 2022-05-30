快訊

新店耕莘醫院傳醫療暴力 男要做PCR遭拒竟出拳揍人

澤倫斯基前線視察：俄軍猛攻烏東但戰線停滯？

「沒遺漏任何一通求救」 2歲男童父哽咽盼還原真相

LED股脫離谷底 惠特富采走出低檔區、重回月線關卡

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

近二個多月中國疫情封控對電子產業供應鏈產生明顯衝擊，台灣LED廠也普遍受影響，業者指出，即使生產基地不受直接影響，但下游需求還是明顯趨緩，不過，下周邁入6月，除了上海封控可望逐步開放之外，也將步入今年產業旺季，近期LED股股價包括惠特（6706）、富采、弘凱等股，已重新站回月線關卡之上，後市股價有機會轉多頭格局。

先前台股指數受到美股激烈震盪衝擊，台股也向下探底，不過，LED股在今年以來漲勢落後下，股價近期也領先完成打底、走出波段谷底，市場法人認為，基本面支撐下，下半年營運仍看好，包括高價設備廠惠特、產業龍頭富采、億光及弘凱股等，每股獲利在LED股中表現相對較佳，股價技術面已領先轉為偏多格局。

其中惠特在4月初股價跌破月線之後，股價經過近2個月的回檔整理，今日重新帶量站上月線之上，多方強勢表態。

惠特表示，第2季以來公司營運確實有受到中國大陸封城的影響，若以接單情況來看，目前主要產品線Mini LED的相關設備點測機及分選機，接單量及接單的能見度都相當正向，該公司也指出，若是6月中國疫情及封控趨緩、客戶恢復正常拉貨，今年全年營收仍可望有雙位數成長。

富采雖估計第2季營運和首季相當，不過該公司也指出，近2個多月中國市況Mini LED需求拉動產生影響，但富采旗下晶電仍強調，雖然下游拉貨趨緩，但接單情況仍維持正向，已有更多國際大廠上門洽談下半年及明年電視、顯示屏、短波紅外線合作案，對今年市況仍樂觀，以中長線營運及股價表現來看，後市仍值得留意。

LED

延伸閱讀

法人：台股短線反彈機率高

台指期 短線樂觀看待

露營必備！BenQ GS50行動投影機早鳥預購2萬有找 限量再送百吋投影幕

大改款美規Honda CR-V預告圖發布！　將搭載進化版油電動力

相關新聞

5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些

美股三大指數上周五（27日）全面大漲，道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%，已連跌七周的標普500指數，全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅。

「房市在高檔 股市在回檔」有頭期款先買房子還是先買股？財經專家這樣說

存了一筆錢，該先買股票繼續滾大資產還是給他房子頭期款「催落去」？

台股兩天上漲逾500點 反彈壓力區到了嗎？

台股今（30）日開高走高，盤中大漲逾200點，短短兩個交易日大漲超過500點，汽車、電線電纜、運輸等類股更是領先大盤站上...

台股早盤漲近200點 台積電開盤上漲8元

台股今（30）日開盤上漲102.71點，開盤指數16,368.93點，早盤一度漲近200點，至16,457.36點；台積...

台股攻16,500關卡 陳奕光：看好汽車電子、網通族群

台股今（30）日開高走高，盤中高點更是站上16,500關卡，今日有美股漲、台幣升、股東會行情、亞股齊漲等激勵，價漲量增，...

美股強彈 台積電帶頭衝、千金股再洗牌

美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元，千金股排名也重洗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。