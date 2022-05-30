LED股脫離谷底 惠特富采走出低檔區、重回月線關卡

近二個多月中國疫情封控對電子產業供應鏈產生明顯衝擊，台灣LED廠也普遍受影響，業者指出，即使生產基地不受直接影響，但下游需求還是明顯趨緩，不過，下周邁入6月，除了上海封控可望逐步開放之外，也將步入今年產業旺季，近期LED股股價包括惠特（6706）、富采、弘凱等股，已重新站回月線關卡之上，後市股價有機會轉多頭格局。

先前台股指數受到美股激烈震盪衝擊，台股也向下探底，不過，LED股在今年以來漲勢落後下，股價近期也領先完成打底、走出波段谷底，市場法人認為，基本面支撐下，下半年營運仍看好，包括高價設備廠惠特、產業龍頭富采、億光及弘凱股等，每股獲利在LED股中表現相對較佳，股價技術面已領先轉為偏多格局。

其中惠特在4月初股價跌破月線之後，股價經過近2個月的回檔整理，今日重新帶量站上月線之上，多方強勢表態。

惠特表示，第2季以來公司營運確實有受到中國大陸封城的影響，若以接單情況來看，目前主要產品線Mini LED的相關設備點測機及分選機，接單量及接單的能見度都相當正向，該公司也指出，若是6月中國疫情及封控趨緩、客戶恢復正常拉貨，今年全年營收仍可望有雙位數成長。

富采雖估計第2季營運和首季相當，不過該公司也指出，近2個多月中國市況Mini LED需求拉動產生影響，但富采旗下晶電仍強調，雖然下游拉貨趨緩，但接單情況仍維持正向，已有更多國際大廠上門洽談下半年及明年電視、顯示屏、短波紅外線合作案，對今年市況仍樂觀，以中長線營運及股價表現來看，後市仍值得留意。