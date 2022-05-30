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台股兩天上漲逾500點 反彈壓力區到了嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股形勢觀察。 （聯合報系資料庫）
台股形勢觀察。 （聯合報系資料庫）

台股今（30）日開高走高，盤中大漲逾200點，短短兩個交易日大漲超過500點，汽車、電線電纜、運輸等類股更是領先大盤站上所有均線，到底反彈的壓力區在那裡？投資人該如何操作？法人認為，在多方反攻氣勢推升下，有機會季線挺進，但也有法人提醒，這波屬弱勢反彈，上檔空間約200點，不建議追高。

美股上周五大漲作收，標普500指數大漲2.5%，道瓊工業指數上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，費城半導體指數上周五大漲4%，台積電ADR收漲3.1%，台積電ADR擺脫連八周頹勢，較台北交易股票溢價3.7%；台股早盤以16,368.93點開出，上漲102.71點，一度拉升至16,538.67點，上漲272.45點，盤面上各類股上漲居多，僅百貨及電子通路股小跌，汽車股仍是多頭指標，台積電（2330）、聯電（2303）、高價千金股都是上漲攻勢。

台股上周五大漲297.39點，收復月線，今日再大漲，短短兩個交易日指數大漲超過500點，到底反彈的壓力區落在那裡？投資人該如何操作？法人認為，如果能守住月線、5日線，可望維持強勢格局，但也有法人看法較保守，建議投資人要謹慎。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股上周五大漲，且今晚不開盤，台股在賣壓減輕下，今日多方反攻氣勢強，由於上漲的過程中，短期均線糾結，指數有機會挑戰季線，車用相關族群仍然看好。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，本周短期均線月線及季線有機會黃金交叉，在月線往上翻揚之下，短線反彈，如果指數可以守住月線、5日線，將可望維持勢格局，呈現強勢輪漲的表現，在5日線未破下，多頭將續攻，朝季線挺進，由於季線下彎，預估約落在5月5日的高點。

吳岳展認為，今日量增，出現資金回流跡象，加上新台幣升值，目前要觀察的是外資的買盤是否回流，操作上，可以留意外資有涉獵的股票，還有融券高水位的股票，可以從中挑出買進的標的。

統一投顧董事長黎方國表示，從技術面修正來看，台股從高點18,619點下跌至15,616點，下跌3,003點，以弱勢反彈來看，指數反彈高點約在16,762點，距離今日盤中高點約有200點空間，推動今日漲勢的原因主要是上周五美股大漲，加上今晚不開盤的空窗。

黎方國認為，由於不利台股的因素並未消除，指數反彈後仍可能再出現下跌，近期上漲主要是因為美國Fed的升息言論不像以往那麼鷹派，且股東會旺季下，各公司偏多，釋出利多消息的推升。

黎方國提醒，在景氣不好，目前接單不理想下，5月營收，第2季財報表現恐也將不理想，短線弱勢反彈，投資人仍要謹慎，不要追高。

台股 台積電

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