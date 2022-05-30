台股攻16,500關卡 陳奕光：看好汽車電子、網通族群

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經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今（30）日開高走高，盤中高點更是站上16,500關卡。聯合報系資料照
台股今（30）日開高走高，盤中高點更是站上16,500關卡。聯合報系資料照

台股今（30）日開高走高，盤中高點更是站上16,500關卡，今日有美股漲、台幣升、股東會行情、亞股齊漲等激勵，價漲量增，預估量接近3,000億元，法人表示，台股下一個目標已可看至季線。

盤中電子族群資金比重過半，其中半導體族群比重達29.5%，運輸族群占比12.8%，金融族群占比5.3%。

盤面上指標族群為半導體、IC設計、電動車、海運，今日IC設計族群表現強勢，高價股盤中點火發動，信驊（5274），矽力-KY，譜瑞-KY等股，盤中漲幅皆在4%之上，信驊漲幅更達6.2%。

此外，受到夏季用電量提高影響，今日綠電族群具有發揮題材，以華新表現最為亮眼，盤中漲幅達5.8%，成交量也居上市之冠，達12.7萬張。

受惠疫後復甦的觀光概念股部分，鳳凰，雄獅齊攻漲停板，法人表示，布局觀光概念股，仍需留意本益比與獲利問題，航空雙雄比起旅行社個股更加強勢，也具後市強彈契機。

而海運部分，今日受國際航商股價往下走影響，貨櫃三雄表現皆平，盤中維持平盤附近震盪，法人表示，長榮現金減資消息不必過度擔憂，仍然看好海運市場後市表現。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日成交量突破3,100億元才有攻擊機會，今天可熱絡操作的族群為汽車電子、網通族群、電子等類股，至於持有融券的投資人，建議留意回補日，若已過回補日，建議來回操作。

台股 半導體 觀光

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