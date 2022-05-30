兆豐洲際半導體ETF 6/8~14展開募集

今年科技類股面臨回檔修正，在估值偏高、地緣政治衝突、聯準會鷹派升息等利空因素襲擊。由於半導體在新科技如自駕車、元宇宙、太陽能板、電池模組、物聯網等應用下，未來需求只會越來越多，仍走在科技類股長期趨勢的領頭位置。半導體產業股價經過修正，已逐漸回到合理評價，兆豐洲際半導體ETF(00911)即將募集，新台幣15,000元即可輕鬆布局全球半導體龍頭廠商。

美股正處於利率政策轉換、股市調整階段，短線上市場容易受消息面影響而劇烈震盪。就投資角度來看，現階段應重視產業篩選，業績成長及趨勢創新題材的科技股，應具備基期低、修正後估值已偏低或接近合理，以及該產業具備延續性成長與推陳出新的能力。由於半導體股具有產業成長動能及題材不斷創新的優勢，擁有新技術、新產品或新服務，符合新時代趨勢，故中長期發展前景看好。

洲際半導體指數相較費城半導體指數更具調整彈性與效率，緊盯科技趨勢發展，如納入OLED與觸控相關半導體個股。全球第一檔也是規模最大在美國掛牌的半導體ETF，去(2021)年6月將追蹤的費城半導體指數換成洲際半導體指數，轉換後至今指數的報酬表現亦較佳，洲際半導體指數可視為費城半導體指數的進階版。

兆豐洲際半導體ETF並無配息機制，因投資半導體類股看好的是未來股價成長性，此類股通常股利率低，配息直接保留在淨值中，不但可以讓投資人減少稅負問題，亦可以避免發生ETF付不出息的窘境。因投資在美國掛牌股票，故無漲跌幅限制。

兆豐洲際半導體ETF募集期間6/8~14，銷售機構包含兆豐證券、元富證券、日盛證券、玉山證券、合作金庫證券、國票證券、第一金證券、統一證券、華南永昌證券、凱基證券等。近期科技股呈現區間震盪格局，投資人可留意進場時點。