快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股強彈 台積電帶頭衝、千金股再洗牌

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元。(本報系資料庫)
美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元。(本報系資料庫)

美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元，千金股排名也重洗，旭隼（6409）衝上第四名，最高到1615元。

美股道瓊指數上漲575.77點、漲幅1.76%，收33,212.96點；那斯達克指數上漲390.48點、漲幅3.33%，收12,131.13點；標普500指數上漲100.4點、漲幅2.47%，收4,158.24點；費城半導體指數上漲120.7點、漲幅4.03%，收3,115.4點。

市場也傳出利多消息，台積電看好包括電動車、5G射頻、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用的快速成長，拉動包括氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代寬能隙（WBG）半導體強勁需求，與IDM廠及IC設計業者合作，第一代矽基板氮化鎵（GaN on Si）技術平台，於去年完成並進一步強化，支援多元的應用，開發中的第二代矽基板GaN技術平台，預計今年內完成。

台積電股價今日開盤上漲8元，最高到540元，最低為537元，帶動科技股上漲。籌碼方面，外資終結連四日賣超，轉為買超4,687張。

股王矽力-KY（6415）開高走高，最高2,920元，直逼3,000元關卡。股后信驊（5274）衝上2,245元，漲幅逾3%。旭隼早盤衝上1,615元，排名僅次於第三的大立光（3008）。

外資27日翻紅買超947張聯發科（2454），帶動股價上漲，早盤最高到870元，最低也有864元。

台積電 半導體

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些

蘋果將推新品 台積大贏家

台積電估2025年HPC將持續為最強勁成長平台

相關新聞

5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些

美股三大指數上周五（27日）全面大漲，道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%，已連跌七周的標普500指數，全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅。

台股除息行情 起跑

上市櫃公司除息行情即將起跑。從現在起至6月底，上市櫃公司總計有1,432家將陸續舉行股東會，合計市值高達近46兆元，預估...

「房市在高檔 股市在回檔」有頭期款先買房子還是先買股？財經專家這樣說

存了一筆錢，該先買股票繼續滾大資產還是給他房子頭期款「催落去」？

台股早盤漲近200點 台積電開盤上漲8元

台股今（30）日開盤上漲102.71點，開盤指數16,368.93點，早盤一度漲近200點，至16,457.36點；台積...

美股強彈 台積電帶頭衝、千金股再洗牌

美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元，千金股排名也重洗，...

法人：台股短線反彈機率高

台股上周五（27日）強勢大漲收復「萬六」，並站上月線反壓，緩解市場悲觀氛圍。不過國內法人多認為，台股上檔解套賣壓仍壓力重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。