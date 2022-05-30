美股強彈 台積電帶頭衝、千金股再洗牌

美股上個交易日四大指數齊揚，台股今（30）日上漲逾百點，權王台積電（2330）帶頭衝，最高到539元，千金股排名也重洗，旭隼（6409）衝上第四名，最高到1615元。

美股道瓊指數上漲575.77點、漲幅1.76%，收33,212.96點；那斯達克指數上漲390.48點、漲幅3.33%，收12,131.13點；標普500指數上漲100.4點、漲幅2.47%，收4,158.24點；費城半導體指數上漲120.7點、漲幅4.03%，收3,115.4點。

市場也傳出利多消息，台積電看好包括電動車、5G射頻、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用的快速成長，拉動包括氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代寬能隙（WBG）半導體強勁需求，與IDM廠及IC設計業者合作，第一代矽基板氮化鎵（GaN on Si）技術平台，於去年完成並進一步強化，支援多元的應用，開發中的第二代矽基板GaN技術平台，預計今年內完成。

台積電股價今日開盤上漲8元，最高到540元，最低為537元，帶動科技股上漲。籌碼方面，外資終結連四日賣超，轉為買超4,687張。

股王矽力-KY（6415）開高走高，最高2,920元，直逼3,000元關卡。股后信驊（5274）衝上2,245元，漲幅逾3%。旭隼早盤衝上1,615元，排名僅次於第三的大立光（3008）。

外資27日翻紅買超947張聯發科（2454），帶動股價上漲，早盤最高到870元，最低也有864元。