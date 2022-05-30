台股早盤漲近200點 台積電開盤上漲8元

台股今（30）日開盤上漲102.71點，開盤指數16,368.93點，早盤一度漲近200點，至16,457.36點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價538元。今日率先開盤的日韓股率先上漲，盤中漲幅0.7～1.4%。美國股市指數期貨今早電子盤除S&P500期指電子盤下跌，其餘漲幅維持在0.1～0.5%。

永豐期貨表示，上周五台股開高走高，攻克月線反壓，反彈結構持續增強，加上國際股市近期有逐步回穩跡象，但量能不足仍是多方隱憂。

凱基投顧說，台股接下來須關注多方是否乘勝追擊，若大盤站上短期頸線16,316點，技術面將進一步轉強，形成波段反彈向季線挑戰。另一方面，電子股指數周五突破均線糾結壓力，而後有機會在均線往上發散的助漲下，帶動大盤展開一波反彈走勢向季線挺進。

凱基投顧建議，在反彈結束之前，操作上可較積極擇股進場搶反彈，盤面優先聚焦產業正向族群且股價已歷經整理展開沿著短期均線反彈之個股。

美股27日四大指數大漲，道瓊指數與標普500指數分別上漲1.7%、2.4%，那斯達克指數、費城半導體指數分別上漲3.3%、4.0%。台股ADR除中華電信跌0.8%，其餘漲幅落在1.6～3.0%。

今日美股遇假期休市，市場持續關注美國金融消息。美國4月核心個人消費支出（PCE）在27日公布，物價指數由3月份的5.2%放緩至4.9%，減緩通膨疑慮。Miller Tabak & Co.市場策略師Matt Maley表示，短期內市場會有更多上升空間。