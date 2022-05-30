台股盤面電子走勢整齊 金融股相對疲軟
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股延續過去一、兩周的走勢，儘管一方面反覆消化通膨、終端需求雜音及庫存開始調整等影響，但另一方面，就股價表現來看，其中電子股走勢相對整齊；金融股則相對疲軟。
安聯投信台股團隊表示，隨著中國如華東地區等開始陸續恢復產能，有助於紓解之前供應鏈的緊張程度；不過與此同時，包括IC設計、PC與筆電等與消費應用相關性較高的族群，近期則是面臨、步入通路開始檢視、確認庫存的壓力階段。
展望未來，安聯投信台股團隊表示，電子部分在供應鏈上持續看到終端需求放緩、 庫存攀高等跡象，預期供應鏈庫存調整即將開始；題材上主要還是以三個條件為主要聚焦在市佔率增加、產品規格提升、產品滲透率增加或單位產值增加，因此仍然看好高速傳輸、晶圓代工、 ABF、車用電子、伺服器相關及矽晶圓領域。
非電部分，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力考驗各國面對氣候變遷、改善發行公司ESG 的決心，歐洲面臨能源仰賴俄羅斯的狀況，被通膨壓力跟能源短缺困擾著。
在各式逆風下，傳產金融關注持續成長、較低基期、受惠結構性產業變及獲利持續上修中的產業及公司。
在資金面，安聯投信台股團隊表示，根據證交所統計，27日外資買超逾200億元，近一周累計買超77.37億元；隨著近期非電族群的修正，也有利於資金面的結構，有助於跌深電子股的族群獲得支撐、並有望逐漸吸引外資回流。
在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，儘管不確定性仍在，但回到個股基本面會是比較簡單的對應方式，而非基本面引發的賣超有望提供更好投資機會，但提醒儘管市場出現反彈，但也仍需亦步亦趨以更謹慎檢視未來趨勢的可能變化。
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