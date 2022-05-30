快訊

長照住民防疫最脆弱一群 機構照護員：只有慘字可形容

印度來的「血墓碑」：全球經濟下的現代奴工

台股盤面電子走勢整齊 金融股相對疲軟

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股延續過去一、兩周的走勢，儘管一方面反覆消化通膨、終端需求雜音及庫存開始調整等影響，但另一方面，就股價表現來看，其中電子股走勢相對整齊；金融股則相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，隨著中國如華東地區等開始陸續恢復產能，有助於紓解之前供應鏈的緊張程度；不過與此同時，包括IC設計、PC與筆電等與消費應用相關性較高的族群，近期則是面臨、步入通路開始檢視、確認庫存的壓力階段。

展望未來，安聯投信台股團隊表示，電子部分在供應鏈上持續看到終端需求放緩、 庫存攀高等跡象，預期供應鏈庫存調整即將開始；題材上主要還是以三個條件為主要聚焦在市佔率增加、產品規格提升、產品滲透率增加或單位產值增加，因此仍然看好高速傳輸、晶圓代工、 ABF、車用電子、伺服器相關及矽晶圓領域。

非電部分，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力考驗各國面對氣候變遷、改善發行公司ESG 的決心，歐洲面臨能源仰賴俄羅斯的狀況，被通膨壓力跟能源短缺困擾著。

在各式逆風下，傳產金融關注持續成長、較低基期、受惠結構性產業變及獲利持續上修中的產業及公司。

在資金面，安聯投信台股團隊表示，根據證交所統計，27日外資買超逾200億元，近一周累計買超77.37億元；隨著近期非電族群的修正，也有利於資金面的結構，有助於跌深電子股的族群獲得支撐、並有望逐漸吸引外資回流。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，儘管不確定性仍在，但回到個股基本面會是比較簡單的對應方式，而非基本面引發的賣超有望提供更好投資機會，但提醒儘管市場出現反彈，但也仍需亦步亦趨以更謹慎檢視未來趨勢的可能變化。

台股 通膨

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

法人：台股短線反彈機率高

台股上攻量能 要衝3,000億

梁彥平專欄／落底訊號未現 短線勿躁進

相關新聞

5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些

美股三大指數上周五（27日）全面大漲，道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%，已連跌七周的標普500指數，全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅。

台股除息行情 起跑

上市櫃公司除息行情即將起跑。從現在起至6月底，上市櫃公司總計有1,432家將陸續舉行股東會，合計市值高達近46兆元，預估...

台股早盤漲近200點 台積電開盤上漲8元

台股今（30）日開盤上漲102.71點，開盤指數16,368.93點，早盤一度漲近200點，至16,457.36點；台積...

法人：台股短線反彈機率高

台股上周五（27日）強勢大漲收復「萬六」，並站上月線反壓，緩解市場悲觀氛圍。不過國內法人多認為，台股上檔解套賣壓仍壓力重...

台股上攻量能 要衝3,000億

台股上周一舉突破「萬六」與月線反壓。市場專家表示，在多頭逐漸掌握盤勢發球權後，本周將具補量上漲空間。若成交量可增溫至3,...

臻鼎、晶技、大立光 瑞信挺

瑞信證券點出手機產業三市況：品牌廠持續聚焦高階市場、蘋果手機今年出貨持穩、部分品牌暫緩升級或增加供應商以降低產品成本；投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。