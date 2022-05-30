5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些

美股三大指數上周五（27日）全面大漲，道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%，已連跌七周的標普500指數，全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅。台積電ADR上周五也大漲3.1%，周線漲幅3.3%，擺脫連八周頹勢，較台北交易股票溢價3.7%。

經濟數據證明消費需求依舊旺盛，而通膨正有降溫跡象，激起逢低進場的買氣。分析師認為，美股本周可望延續上周的上漲動能，但漲勢仍弱，也提醒投資人不宜過度樂觀，後市風險仍高，因為目前市場情勢還不足以讓通膨率回到2%目標，若股市繼續大漲，反而可能讓美國聯準會（Fed）更鷹。