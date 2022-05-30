5/30【早晨財經速解讀】台積電ADR大彈3%美股大漲 熊市結束了嗎？台股殖利率8%有這些
美股三大指數上周五（27日）全面大漲，道瓊上漲575點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%，已連跌七周的標普500指數，全周漲幅更達6.6%，創下2020年11月來最佳單周漲幅。台積電ADR上周五也大漲3.1%，周線漲幅3.3%，擺脫連八周頹勢，較台北交易股票溢價3.7%。
經濟數據證明消費需求依舊旺盛，而通膨正有降溫跡象，激起逢低進場的買氣。分析師認為，美股本周可望延續上周的上漲動能，但漲勢仍弱，也提醒投資人不宜過度樂觀，後市風險仍高，因為目前市場情勢還不足以讓通膨率回到2%目標，若股市繼續大漲，反而可能讓美國聯準會（Fed）更鷹。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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