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台航公告 申報轉讓陽明股票6千張
陽明（2609）大股東台航（2617）今（27）日公告申報轉讓陽明6千張股票，這是繼台灣港務局今年兩次賣陽明海運後，另一大股東台航加入出脫陽明行列。台航評估今年有多項新造船資本支出等多項重大資金需求，會留下約3.24萬張長期持有參加除息。
台航表示，這次公告再出售6千張，主要是台航本身財務規劃考量，出售6千張後，台航持有陽明的總張數為3.24萬多張，這個部分會長期持有參加除息。
陽明今年每股配發現金股利20元，台航今年業外收益將相當可觀，以3.24萬張將會參與今年陽明除息，預計今年可認列的股利收入達6.4億元，每股貢獻約1.53元，這個部分將會顯示在台航今年財報上，進一步推升台航的獲利。
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