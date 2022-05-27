快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台航公告 申報轉讓陽明股票6千張

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
陽明大股東台航今（27）日公告申報轉讓陽明6千張股票。圖／陽明海運提供
陽明大股東台航今（27）日公告申報轉讓陽明6千張股票。圖／陽明海運提供

陽明（2609）大股東台航（2617）今（27）日公告申報轉讓陽明6千張股票，這是繼台灣港務局今年兩次賣陽明海運後，另一大股東台航加入出脫陽明行列。台航評估今年有多項新造船資本支出等多項重大資金需求，會留下約3.24萬張長期持有參加除息

台航表示，這次公告再出售6千張，主要是台航本身財務規劃考量，出售6千張後，台航持有陽明的總張數為3.24萬多張，這個部分會長期持有參加除息。

陽明今年每股配發現金股利20元，台航今年業外收益將相當可觀，以3.24萬張將會參與今年陽明除息，預計今年可認列的股利收入達6.4億元，每股貢獻約1.53元，這個部分將會顯示在台航今年財報上，進一步推升台航的獲利。

陽明海運 除息 股東 股票

延伸閱讀

加入CPTPP勢在必行？學者：有助台灣與國際接軌

SCFI運價指數連兩周上揚 貨櫃三雄樂

長榮、萬海空降第一 2022營運績效50強：連3年上榜的是？

蔡明彰觀點：台股反彈未滿足 航運5月底、6月初加大漲升動能

相關新聞

台股收復月線後可勇敢搶進？ 法人曝操作關鍵

台股今（27）日大漲297.39點，以16,266.22點收盤，收復月線，到底台股處在目前的位置點，可以勇敢搶進，還是要...

台股反彈近300點後怎麼走？ 投信法人這樣說

受到美股激勵、消費市場復甦帶動，台股27日開高走高，終場收紅297.39點、漲幅達1.86%，收16,266.22點，周...

陽明、可成、誠品、聯電股東會登場 聽聽公司怎麼說

台股進入股東會召開旺季，上市櫃公司股東會陸續登場，今（27）日陽明（2609）、可成（2474）、誠品（2926）、聯電...

台航公告 申報轉讓陽明股票6千張

陽明（2609）大股東台航（2617）今（27）日公告申報轉讓陽明6千張股票，這是繼台灣港務局今年兩次賣陽明海運後，另一...

外資今買超203.34億 最愛買這十檔

台股今（27）日大漲297.39點，以16,266.22點收盤，收復月線，三大法人買超235.56億元，尤以外資買超20...

台積電漲16元拉抬台股收漲297點 站上月線與萬六關卡

美股四大指數連二漲，激勵台股今（27）日開高走高，大盤指數上漲逾200點，重返萬六點關卡且站上月線，主要仍由台積電（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。