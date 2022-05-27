台股反彈近300點後怎麼走？ 投信法人這樣說

受到美股激勵、消費市場復甦帶動，台股27日開高走高，終場收紅297.39點、漲幅達1.86%，收16,266.22點，周線收紅，成交量2,194.44億元，惟量能仍顯不足。富蘭克林華美投信認為，市場加速趕底，投信內資法人昨天砍單，將有助於科技股整理落底，待市場籌碼沉澱後，大盤有望持續醞釀反彈走升格局，建議投資人短線切勿躁進，逢回擇優進場。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，昨天台股在內資法人砍單，電子股有資金流出的狀況，有利於電子股加速落底，讓籌碼相對乾淨，有利於後續大盤反彈走勢。

然而，郭修伸分析，受到美國股市昨日聯準會談話確定5、6月升息角度，仍舊維持2碼的溫和情況，美國股市開盤大漲400點，三大指數表現亮眼，也帶動台股今日早盤開高的表現，目前看台股盤勢仍以整理向上格局為主，可進一步留意籌碼是否乾淨。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，受到美國通膨高居不下與中國市場封城，消費力減弱影響，連帶會使原本高單價的進口貨物受到滯銷，另須透過航運、外銷的非必須需品表現較弱，但民生必需品、基礎建設、貨運航運、鋼鐵、食物、電子商務等相關產業，營收表現則因為剛性需求一直存在會較為穩定。

另外，周書玄分析，目前看好的產業仍以資本支出相關類股的表現較佳，例如半導體、高速運算、網路通訊、工業電腦等；傳統產業則看好如自行車汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒（服飾、鞋）。另外一塊是政策導向ESG與節能減碳的類別如：回收、儲能、潔淨能源（太陽能、風力發電）等類股。

富蘭克林華美投信分析，短期內台股仍受資金、全球經濟局勢等影響而變動，投資市場仍偏謹慎，法人大戶資金退場，交易量能不足，市場消息也有待消化，台股可能仍偏震盪整理格局，建議投資人不妨靜待籌碼沉澱、電子股指數落底，可以再逢低進場，加碼布局季度表現成長亮眼之績優股，或利用台股基金定期定額，中長期布局。