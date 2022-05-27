外資今買超203.34億 最愛買這十檔

台股今（27）日大漲297.39點，以16,266.22點收盤，收復月線，三大法人買超235.56億元，尤以外資買超203.34億元最多，統計外資買超前十大個股中，金融股占5檔，買超冠軍為中信金（2891），獲外資單日買超39,594張，其次則是買超友達（2409）、開發金（2883）。

台股今日大漲，三大法人中僅投信賣超0.68億元，自營商買超（合計）32.9億元，外資買超高達203.34億元，統計外資單日買超前十大個股依序是中信金、友達、開發金、國泰智能電動車、永豐金（2890）、華新（1605）、華孚（6235）、鴻海（2317）、臺企銀（2834）、新光金（2888）等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，全球股市變數未除，台股也呈現高度震盪走勢，前一周指數由電子股領軍反彈，本周由金融與傳產股接棒上漲，本周電子指數不漲反跌0.06%，金融指數上漲1.2%，傳產指數在航運族群強彈推升，周漲幅2.33%。

葉獻文說，從技術線型來看，目前電子與傳產雙雙來到月線之上，僅剩下金融股仍位於短中長天期均線之下，下周有望挑戰月線與年線反壓；整體來說，只要加權指數若能穩於月線之上，對於多方氣勢將是有力支持。

葉獻文分析，在戰爭、封城、通膨等多方變數影響，不僅造成終端需求、庫存水位等出現雜音，包括台股在內的全球股市評價面因為資金面而出現下修，都是造成今年台股走勢弱勢的原因，不過隨著時間即將進入下半年科技股旺季，且上市櫃股東會旺季正式啟動，過往股東會召開在股利政策、公司經營高層出面釋出前景展望等，皆有助於提振投資信心。

葉獻文強調，台股快速修正多已反映目前市場利空，投資價值已然浮現，搭配高殖利率優勢，有利於吸引低接買盤進場，第2、3季業績具有實質成長、高能見度的產業，將成為資金回補的首要選擇，包括位於成長趨勢上的半導體相關產業鏈、電子零組件類股與光電產業，及非壽險背景的金融股，傳產則看好受惠於消費與旅遊需求開放，進而帶動的航空運輸相關類股，可伺機參與景氣循環類股的投資契機。