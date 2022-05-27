台股收復月線後可勇敢搶進？ 法人曝操作關鍵

台股今（27）日大漲297.39點，以16,266.22點收盤，收復月線，到底台股處在目前的位置點，可以勇敢搶進，還是要保守因應？有法人認為，若能站穩月線，可以把握這波的上漲，題材股偏多操作，也有法人坦言，即使再上漲，空間恐也不大，逢反彈宜減碼，另有法人建議，現階段應該採區間操作；至於看好的族群包括蘋概股、車電族群、金融股、航運股等。

美股周四大漲，台股今日在台積電（2330）領軍下強漲，電子股、金融股、傳產股齊漲，指數以16,075.91點開高後走高，終場收在16,266.22點，一舉收復5日線、月線，也是在5月上旬失守月線後首度站上，周線上漲121.37點，周漲幅0.75%。

台股本周曾多次在盤中挑戰月線，但都無功而返，今日收復月線，後續反彈力道如何？是否可以大膽進場？或是該逢高減碼？法人看法略有不同，不過，有認盤可偏多操作，也有保守的看法，建議反彈逢高宜站在賣方，在挑選股票上，首選低位階、具基本面的題材股為優先，同時買黑不買紅，採取區間操作。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，美股周四上漲，台股今日順勢大漲收復月線，技術面看，5日線、10日線向上，月線也即將翻揚向上，在多頭續攻下，下周有機會呈現黃金交叉，均線多頭向上的情況下，若能守穩在月線上，多頭可以把握這一波的漲勢，但要留意短期均線能否守住。

吳岳展認為，以目前來看，距季線還有空間，本波可望出現較大行情，且呈現類股齊漲，大盤有機會好轉下，強勢股可追，看好財報表現好，及外資青睞可能回補的個股，尤其是權值股的台積電、鴻海（2317）、大型金控股等，值得留意，另外，航運股可以留意貨櫃的長榮（2603）、陽明（2609）、散裝的慧洋-KY（2637）等，逢壓回可以介入，買黑不買紅。

證券分析師張陳浩表示，現階段可採區間操作，逢大漲減碼，若是大跌時則尋找位低的個股布局，買黑不買紅；看好族群包括蘋概股，可以留意穩懋（3105）、富采、達邁（3645）、台光電（2383）、臻鼎（4958）、可成（2474）、玉晶光（3406）等；另外，車電族群則是看好致伸科（4915）、宇隆（2233）、德微（3675）等。

張陳浩指出，金融股出現超跌，從長期投資、存股策略的角度來看，可以逢低往下買進布局金控股，現在已到存股買進的時點；另外，第三代半導體也可以留意，包括台勝科（3532）、漢磊（3707）在拉回修正後，也可以重新布局。

證券分析師黃漢成則是持保守看法，他表示，台股後續仍將受美股的連動，指數在目前的位置點，即使再上漲，空間恐也不大，面臨產業修正的筆電、面板、智慧手機、驅動IC等，逢反彈應減碼。

黃漢成認為，反彈宜站在賣方，若要進場則需低接，可以挑選首季財報表現好的個，尋找買點介入，新台幣貶值受惠股也有加分效果，可以留意電動車、工具機等族群。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股站上月線，若能站穩，題材股可偏多操作，包括車用族群、海運股可以留意。