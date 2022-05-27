台積電漲16元拉抬台股收漲297點 站上月線與萬六關卡

美股四大指數連二漲，激勵台股今（27）日開高走高，大盤指數上漲逾200點，重返萬六點關卡且站上月線，主要仍由台積電（2330）帶動；台股今日收盤上漲297.39點，收盤指數16,266.22點，成交量2,194.44億元；台積電收盤上漲16元，收盤價530元。

大盤今日跳空開高後，多數時間上漲超過200點，月線與萬六點之上進行整理，接近1點，大盤指數攀上16,260.77點。盤中新台幣在盤中一度叩關29.4元，讓投資人對外資態度較放心。

今日由電子股強勢領漲，航運、金融族群略有表現；盤中資金比重仍然以電子指占比超過五成最多，運輸指、金融指僅占11%與6%。金融族群中，在美國設有分行的中信金（2891）漲幅超過5%最為出色。而網通族群則成為萬紅叢中一點綠，表現疲弱。

今日權值股回神，台積電、鴻海（2317）及聯發科（2454）齊揚，盤中漲幅1.3～2.7%，帶動電子族群中的半導體族群交出亮眼表現；矽力-KY（6415）、世芯-KY（3661）與祥碩（5269）等高價股也呈現漲勢，矽力-KY盤中漲幅8.6%，漲勢最凌厲。

群益投顧表示，概念題材股輪動快速，操作不易；具公司買盤（庫藏股）挹注股，近日表現強勢。選股留意基期輪動，擇強守技術面應對。

第一金投顧表示，現階段俄烏戰爭持續僵持、通膨居高不下使美國聯準會升息的鷹派言論越發激進、各國央行升息腳步緊盯美國動向，都是投資人應持續留意指數多空氛圍的重要因子。美股、台股同步震盪之下，選股挑選產業趨勢向上、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，投資人資金仍需嚴格控管不可躁進。