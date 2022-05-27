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最弱金融反彈 大盤信心穩了

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

金融族群今（27）日回溫，金融指從低檔反彈回到1,650點以上作高檔震盪，過去幾日盤面最弱的金融股在今日都有出色表現，為大盤站上月線穩軍心。

金融族群中，49檔股票共有35檔上漲，其中又以銀行為主的金控體系漲勢較佳，如中信金（2891），國泰金，富邦金，台新金，新光金等，漲幅皆維持在2%以上。

盤面上，中信金漲幅5.1%最大，盤中成交量更放大至6.3萬張，成為金融股中衝第一的股票。法人指出，中信金在美國也設有分行，因此更加直接受惠於美國聯準會升息，隨著6月即將進行第三次升息，中信金買單敲進，開盤即湧進5,625張的大量。

法人預期，中信金未來將持續受升息帶動，股價表現有機會持續上攻，建議投資人近日可持續尋找買點，不僅布局中信金，也可尋找其他在美國設立分行的金控個股進行操作。

中信金 美國聯準會 升息

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