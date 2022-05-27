電子股領軍上攻 法人：台股今日有望站穩月線

台股今（27）日受美股連兩漲激勵，由電子股領軍上攻，台股大盤開高走高，今日再度摸到月線16,158點，截至今早10點，成交金額已突破1,000億元，法人預估，今日成交量有望達2,400億元。此外，台幣今早表現同樣強勢，在9點初頭一度叩關29.4元，後續陷入震盪。

權值股今日盤中表現也吸睛，截至10點50分左右，台積電（2330）股價527元，鴻海110元，聯發科846元。漲幅落在0.9～2.5%。

鴻海受惠電動車題材，今日於盤中率先站回今年來高點111元，後續出現賣單調節，回到110元附近震盪，法人表示鴻海震盪走高，建議回檔時再分批布局。

半導體族群盤中強漲，祥碩，世芯-KY，晶心科等股盤中漲幅皆達3%之上，矽力-KY漲幅更達7.4%。此外，力智，威鋒電子，台勝科漲幅也都有5%以上。

金融股今日也回溫，富邦金，國泰金，中信金等股皆有買盤敲進，尤其中信金盤中漲幅達4.1%。

台新投顧副總黃文清表示，觀察中小型電子股已有多數走出底部，搭配權值股漲勢，今日非常有機會站穩月線關卡。而金融股基本面趨勢向上，走出防疫險陰霾後有機會迎反彈，今日可逢低承接。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，大盤反彈終點看在六月中，建議投資人仍可陸續布局電子、航運族群，而車用零組件方面，電動車族群跟著惠特斯拉吃香喝辣，傳統油車族群則因估值變低吸引買盤進場，建議投資人以3個月內短期操作為主。