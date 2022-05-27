證交所舉辦基礎建設主題式業績發表會 圓滿結束

台灣證券交易所於5月24日、25日及26日舉辦2022年基礎建設主題式業績發表會，共邀請8家上市公司說明財務業務情形。每場次投資人、投資機構法人代表與媒體記者皆踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，發問踴躍並圓滿結束。

這次發表會邀集基礎建設相關上市公司，依序由大亞（1609）發言人陳重光、士電（1503）總經理謝漢章、台灣高鐵（2633）副總王惟仁、裕民（2606）財務長張宗良、可寧衛經理洪秉承、春雨（2012）副總周伯威、台航（2617）總經理仇忠林及東元（1504）處長簡世雄率領經營團隊出席，針對各公司財務業務概況、競爭優勢及未來發展策略予以說明。歡迎投資人隨時可至WebPro 3.0影音傳播網觀看業績發表會影音檔( https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101 )。

2022基礎建設主題式業績發表會已圓滿結束。證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，亦可多加利用證交所場地辦理，證交所未來也將持續舉辦主題式業績發表會，使經營績效良好的上市公司被市場投資人看見，歡迎投資大眾參與。