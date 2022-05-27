快訊

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

郭彥均分享醫護朋友述疫情慘況「孩子就這樣走」 遭出征刪文道歉

證交所舉辦基礎建設主題式業績發表會 圓滿結束

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所於5月24日、25日及26日舉辦2022年基礎建設主題式業績發表會，共邀請8家上市公司說明財務業務情形。每場次投資人、投資機構法人代表與媒體記者皆踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，發問踴躍並圓滿結束。

這次發表會邀集基礎建設相關上市公司，依序由大亞（1609）發言人陳重光、士電（1503）總經理謝漢章、台灣高鐵（2633）副總王惟仁、裕民（2606）財務長張宗良、可寧衛經理洪秉承、春雨（2012）副總周伯威、台航（2617）總經理仇忠林及東元（1504）處長簡世雄率領經營團隊出席，針對各公司財務業務概況、競爭優勢及未來發展策略予以說明。歡迎投資人隨時可至WebPro 3.0影音傳播網觀看業績發表會影音檔( https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101 )。

2022基礎建設主題式業績發表會已圓滿結束。證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，亦可多加利用證交所場地辦理，證交所未來也將持續舉辦主題式業績發表會，使經營績效良好的上市公司被市場投資人看見，歡迎投資大眾參與。

上市公司

延伸閱讀

汎銓申請上市 證交所30日審

引資不受時區限制 證交所與永豐金證券活動圓滿落幕

成本管控得宜 士電Q1獲利雙位數成長超越營收增幅

證交所語音來電…是詐騙

相關新聞

外資賣超百億 公股急救援

受輝達（NVIDIA）財測欠佳影響，外資昨（26）日轉賣超台股118.4億元，並砍殺台積電70.5億元，台股連著四日挑戰...

台股獲利逆勢衝 尋找營收及獲利優質股 不受灰犀牛影響

今年第一季台股上市櫃公司營運就算遭遇烏俄戰爭、中國封控及全球高通膨等多隻灰犀牛襲擊，仍在台幣貶值效應的匯兌收益助攻下交出亮眼財報，不僅營收十．五兆元創下同期新高、歷史第三高，獲利(稅後純益)也衝上1.16兆元創同期新高、歷史第二高，讓今年台股有個好的開始。

籌碼是王道！掌握資金動向 挖掘潛力股

籌碼達人麥克連的股市經驗，簡直像坐雲霄飛車一樣，2003年到2007年，他以一百萬翻成一億元，2008年金融海嘯，一億元資產縮水到一百萬元，爾後再從一百萬元拚回一億元，令人咋舌，是什麼樣的底氣，可以禁得起這樣的上沖下洗？

權王走跌 小資族搶買零股

台積電大客戶輝達財測展望不如預期，25日美股盤後股價一度重挫10%，台積電昨（26）日普通股跟著走跌，終場下跌約1.9%...

財長喊話 股市相對穩健

台股昨（26）日開高走低，失守萬六。財政部長蘇建榮昨日在立法院表示，近期台股上下盤整，主要與國際股市連動有關，至於國內總...

壽險投資台股 轉趨保守

4月台股跌破萬七、大跌了6.22%，跌深卻未讓壽險業如過去一般，想搶反彈而逢低大加碼，顯示壽險業對台股後市看法轉趨保守。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。