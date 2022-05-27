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富邦期貨：台股短線有望隨美股反彈 惟月線上反壓仍重

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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上海疫情持續降溫，逐步解封，官方通知，購物中心、超市等場所從6月1日起，全面恢復線下營業，加上梅西百貨等多個零售商財報亮眼，緩解對美國消費實力的擔憂，市場買盤連二日進駐科技股，帶動科技股延續反彈格局，那斯達克與費半指數分別強漲 2.68% 與 3.87%，道瓊收紅超過 500 點。

上海逐步解封有助降低通膨危機，加上 Fed 5月會議紀要顯示官員後續將採取較中性的貨幣政策立場，市場預期升息幅度有望降低，利多帶動美科技股連二日強彈，從恐懼貪婪指數來看，股市從 5 月開始已陷入極度恐慌區間，市場極度壓縮，而目前台股融資餘額已大幅清洗，預期台股短線有望隨美股反彈，惟月線上反壓仍重，且國內近日量能偏低，顯示投資氣氛仍偏謹慎。（富邦期貨／提供）

科技股 台股 上海

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