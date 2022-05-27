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5/27【早晨財經速解讀】壽險業持股創一年新低 內資籌碼鬆動？
月台股跌破萬七、大跌了6.22%，跌深卻未讓壽險業如過去一般，想搶反彈而逢低大加碼，顯示壽險業對台股後市看法轉趨保守。據金管會昨（26）日公布最新統計，4月壽險業逢低僅回補台股不到200億元，比3月台股小漲時更少，顯示壽險業「錢」進台股更加步步為營。
據金管會統計，4月壽險業持台股市值降到1兆9,349億元，下探到2021年1月、15個月來新低，以4月台股大跌6.22%估算，4月壽險業僅略回補台股約近190億元，比3月當時台股小漲0.23%，加碼了250億元顯得更審慎保守。
台股昨（26）日開紅，不過盤中於平盤震盪後一路下殺，收在15,968.83點，下跌135.2點，成交量2,213.04億元；三大法人賣超146.37億元。
美股三大指數周四（26日）續漲，道瓊工業指數大漲逾500點，那指勁升2.7%，零售業者發布樂觀的獲利預估，和聯準會（Fed）激進升息的疑慮緩解，這兩項因素提振投資人的進場情緒。道瓊工業指數大漲516.91點，或1.61%，收在32,637.19點；標普500指數漲79.11點，或1.99%，報收4,057.84點；那斯達克綜合指數勁揚305.91點，或2.68%，收報11,740.65點。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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