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線材廠聚亨26日股東會 看旺下半年鋼市

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力線材廠聚亨（2022）26日股東會，看旺下半年大陸減碳限制鋼鐵產能前提下，全球基礎建設力道加強，整體用鋼產業需求暢旺，有助今年鋼市穩健發展。

法人表示，聚亨近年積極轉型有成，蛻變為線材專業廠，展現差異化競爭優勢。26日聚亨收盤10.05元，跌0.1元。

聚亨指出，去年因國際疫情逐漸控制、煤鐵原料上漲。中國大陸、俄羅斯對鋼品出口實施管制政策，促使全球鋼市供給吃緊，國際總體經濟回到復甦軌道，終端需求回升，鋼鐵市場進到新一波榮景。

大環境好轉，加上聚亨調整營運策略得當，獲利大幅改善。2021年聚亨個體營收24.92億元，年增高達111%；合併營收107億元、年成長34%，凸顯改革成效。

聚亨表示，展望今年在全球經濟、地緣政治等因素帶來更多不確定因素下，整個鋼鐵市場上半年呈現震盪上行態勢，預期下半年在大陸鋼鐵因為優先減碳目標，進一步限制鋼鐵新增產能，加上美國等國持續推動基建計劃，力度持續增強，整體用鋼產業需求暢旺，有助於今年鋼市持續穩健發展。

聚亨 鋼鐵 營收

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