線材廠聚亨26日股東會 看旺下半年鋼市

今年面臨全球股市的熊是洗禮，高通膨、高基期，又有中國封城、烏俄戰爭的攪局，台股加權指數跌破萬六，今年以來已經連跌5個月，然而時序進入股東會旺季，到6/2為止有385家公司將舉行股東會，能不能靠著股東會行情...

2022-05-26 12:28