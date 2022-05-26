伺服器平台更新時間恐延長 拖累這兩檔高價股表現

美系外資日前出具報告，認為伺服器平台的升級更換周期可能延長，恐將影響未來的出貨量成長，雖看好信驊（5274），但調降評等及目標價，信驊今（26）日面臨2,000元保衛戰，盤中一度下滑至1,980元；曾是千金股的緯穎（6669），更是開低走低，一路遭摜殺至跌停791元，失守800元關卡。

美系外資日前發出報告表示，考量平台規格更換周期拉長、部分大型數據中心營業費用/預算調降、景氣下行等風險影響，保守看待雲端相關半導體，將信驊投資評等由優於大盤下調至中立，目標價由4,000元下調至2,400元。

美系外資分析，美國IT支出期間較中國大陸更久，由於新冠疫情對供應鏈造成不確定性的影響，大型數據中心相關企業可能會更加積極採購以補足部分零組件的庫存量，但雲端相關半導體供應鏈可能在今年末或明年開始消化庫存，部分大型數據中心相關企業近來刪減營運支出及預算，且在大陸市場獲利出現不如預期的情況，可能影響未來對伺服器需求，另外，伺服器更新周期延長，也可能會影響未來幾年的出貨量。

信驊近期股價走弱，今日以2,150元平盤開出，一度下滑至1,980元，跌破2,000元，盤中跌幅5.81%，面臨2,000元保衛戰。

法人表示，在景氣不好下，企業資本支出會縮減，可能延長更換伺服器平台的時間，緯穎可能也是受到相關訊息的影響，股價從5月初仍有千元價位走跌以來，今日以854元開低後一路下殺至跌停791元，不到一個月跌幅超過2成。