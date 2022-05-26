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台股盤中翻黑 台積電無力、車用零組件逆勢走揚

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
今（26）日台股大盤開高後盤中走低甚至翻黑，主要受到台積電（2330）股價疲弱影響，盤中跌至520元，截至10點50分左右，仍然在下降趨勢中。路透
今（26）日台股大盤開高後盤中走低甚至翻黑，主要受到台積電（2330）股價疲弱影響，盤中跌至520元，截至10點50分左右，仍然在下降趨勢中。路透

今（26）日台股大盤開高後盤中走低甚至翻黑，主要受到台積電（2330）股價疲弱影響，盤中跌至520元，截至10點50分左右，仍然在下降趨勢中。盤面則有車用零組件、中小型電子股表現較為強勁。盤面資金流向以電子族群53.4%占比最重，運輸族群資金占比則縮減至12.7%。

車用零組件部分，以堤維西（1522）、車王電（1533）、吉茂（1587）的盤中表現較為出色，漲幅均維持在4%以上。電子族群中則有昇陽半導體（8028）續強，中砂（1560）也不惶多讓，盤中漲幅在2%以上。

運輸族群盤中出現買單敲進，後續漲幅收斂，漲幅維持在0.5%以下。法人表示，高油價、高票價、高運價時代來臨，航運族群未來可審慎樂觀看待。

此外，遊戲概念股近期受到「提早放暑假」消息帶動，教育部長潘文忠表示無此規劃，法人建議，目前遊戲概念股以極短線操作為主。

盤中成交量前三名分別為華新（1605），長榮航（2618），昇陽半導體，截至10點50分，成交量分別為11.8萬、7.6萬、5萬。其中，華新盤中呈現土洋對作。台新投顧副總黃文清表示，成交量大的個股常見到土洋對作或法人與散戶對作，不論是哪一種，對個股來說都是好事，建議投資人，回歸基本面判斷是否繼續追價。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今日台股表現延續昨日盤勢，月線不斷壓縮，目前已在楔形尾端三角收斂的過程中，只要補量就會衝過月線。目前看來，台股重複反彈，看好6月有望衝過月線，建議投資人不必殺低停損。

台股

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